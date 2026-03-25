Идеально для чаепития: рецепт шоколадного печенья с "трещинками" - готовится за 15 минут, съедается еще быстрее

Портал «Городовой» советует обратить внимание на рецепт шоколадного печенья с корицей. Оно получается особенно вкусным и натуральным, при этом в приготовлении нет ничего сложного.
Ингредиенты:
- мука – 180 г;
- сливочное масло – 120 г;
- сахар – 150 г;
- корица – 5 столовых ложек;
- куриные яйца – 2 штуки;
- разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- какао – 2 столовые ложки;
- соль – 2 щепотки.
Приготовление:
Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника для размягчения. После этого его необходимо перетереть с солью, 100 г сахара и яйцами. Добавить муку, разрыхлитель и какао.
Далее следует замешать тесто, разделить его на одинаковые шарики. В тарелку выложить остальной сахар и корицу, размешать и обвалять каждый шарик. Выложить тесто на противень с пергаментной бумагой, придать сплюснутую форму. Отправить запекаться в прогретую до 180 духовку на 10-15 минут. Время приготовления может меняться.
На готовом печенье начнут появляться причудливые трещинки. Необходимо дать выпечке остыть, только после чего подавать к столу.
Отзывы хозяек:
«Я добавляю в рецепт не только какао, но и кусочки темного шоколада. Получается еще вкуснее».
«Печенье просто тает во рту. Пеку его каждые выходные. Давно уже отказалась от покупного печенья благодаря этому рецепту».
