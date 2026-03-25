Идеально для чаепития: рецепт шоколадного печенья с "трещинками" - готовится за 15 минут, съедается еще быстрее
Восхитительный ленивый медовик: без лишних хлопот и раскатки коржей – просто и очень вкусно Полезное
Пропавшая на 5 лет женщина найдена среди мусора в захламлённой квартире петербургской пенсионерки Город
Шоколадный чизкейк за 15 минут: нежный и сочный десерт на скорую руку – проще не бывает Полезное
2 ст. ложки в грунт – и рассада крепче оловянных солдатиков: не труха, а бриллиант чистой воды Полезное
Забудьте про сухость: начиняю картошку салом — и получаю сочную вкуснятину Полезное
Идеально для чаепития: рецепт шоколадного печенья с "трещинками" - готовится за 15 минут, съедается еще быстрее

Опубликовано: 25 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Как приготовить шоколадное печенье с корицей

Портал «Городовой» советует обратить внимание на рецепт шоколадного печенья с корицей. Оно получается особенно вкусным и натуральным, при этом в приготовлении нет ничего сложного.

Ингредиенты:

  • мука – 180 г;
  • сливочное масло – 120 г;
  • сахар – 150 г;
  • корица – 5 столовых ложек;
  • куриные яйца – 2 штуки;
  • разрыхлитель – 1 чайная ложка;
  • какао – 2 столовые ложки;
  • соль – 2 щепотки.

Приготовление:

Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника для размягчения. После этого его необходимо перетереть с солью, 100 г сахара и яйцами. Добавить муку, разрыхлитель и какао.

Далее следует замешать тесто, разделить его на одинаковые шарики. В тарелку выложить остальной сахар и корицу, размешать и обвалять каждый шарик. Выложить тесто на противень с пергаментной бумагой, придать сплюснутую форму. Отправить запекаться в прогретую до 180 духовку на 10-15 минут. Время приготовления может меняться.

На готовом печенье начнут появляться причудливые трещинки. Необходимо дать выпечке остыть, только после чего подавать к столу.

Отзывы хозяек:

«Я добавляю в рецепт не только какао, но и кусочки темного шоколада. Получается еще вкуснее».

«Печенье просто тает во рту. Пеку его каждые выходные. Давно уже отказалась от покупного печенья благодаря этому рецепту».

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить кулич на Пасху.

Автор:
Полина Аксенова
