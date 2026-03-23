Простой, но очень вкусный кулич на Пасху: готовится из творога и изюма - тает во рту за секунды

Приближается Пасха, поэтому самое время задуматься о рецептах куличей. Домашняя выпечка всегда отличается прекрасным вкусом из-за натурального состава и вкладывания частички души. Особенно вкусным получается творожный кулич.
Ингредиенты:
- молоко – 170 мл;
- дрожжи – 2 чайные ложки;
- творог – 150 г;
- сахар – 1 стакан;
- мука – 500 г;
- куриные яйца – 3 штуки;
- сливочное масло – 100 г;
- изюм – 100 г;
- соль – 2 щепотки;
- ванилин – 2 г.
Приготовление:
Подогреваем молоко, добавляем сухие дрожжи и 50 г сахара. Накрываем опару полотенцем, оставляем на 30 минут. В отдельной миске взбиваем 2 яйца, 1 желток и 100 г сахара. Растапливаем сливочное масло, смешиваем с яйцами, после чего переливаем массу к опаре.
Изюм обязательно нужно промыть, обсушить и переложить к остальным ингредиентам. Далее добавляем творог, соль, ванилин, муку и замешиваем тесто. Оставить тару нужно в теплом месте на 1 час.
Заполняем формы наполовину, прогреваем духовку до 180 градусов. Выпекаем куличи 35 минут, даем остыть, после чего можно извлечь их из форм. Из 100 г сахара и 1 белка готовим глазурь. Для этого взбиваем массу с помощью блендера до устойчивых пиков. Украшаем каждый кулич белковой массой, при необходимости используем кондитерскую посыпку.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить на Пасху кулич с черносливом.