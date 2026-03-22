Самый простой кулич на Пасху с черносливом: без замеса, яиц и ожидания - получится даже у новичка

Кулич, приготовленный на основе творога, ничуть не уступает по вкусу традиционному дрожжевому варианту. Его консистенция отличается особой нежностью и влажностью. Присутствие чернослива в приготовлении делает это пасхальное угощение еще более изысканным, пишет портал "Гастроном".
Ингредиенты:
- творог – 200 г;
- пшеничная мука – 2-2,5 стакана;
- разрыхлитель теста – 1 ч. ложка;
- растительное масло – 5 ст. ложек;
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 120 г;
- чернослив – 70-100 г.
Приготовление:
1. Измельчите творог с помощью блендера, затем добавьте яйца и еще раз взбейте. В полученную массу введите сахар, просеянную муку с разрыхлителем. Чернослив, предварительно замоченный во фруктовом сиропе, мелко нарежьте и добавьте непосредственно в тесто. Влейте растительное масло и тщательно все перемешайте. Тесто получится достаточно густым.
2. Переложите тесто в форму, предназначенную для выпечки кулича. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 45-50 минут, проверяя готовность зубочисткой – она должна выходить сухой. Важно ориентироваться на особенности духовки.
3. Полностью остудите готовый кулич. Украсьте его глазурью, приготовленной по личному вкусу.
