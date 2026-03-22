Самый простой кулич на Пасху с черносливом: без замеса, яиц и ожидания - получится даже у новичка
Самый простой кулич на Пасху с черносливом: без замеса, яиц и ожидания - получится даже у новичка

Опубликовано: 22 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Самый простой кулич на Пасху с черносливом: без замеса, яиц и ожидания - получится даже у новичка
Самый простой кулич на Пасху с черносливом: без замеса, яиц и ожидания - получится даже у новичка
Простой рецепт приготовления кулича без использования дрожжей 

Кулич, приготовленный на основе творога, ничуть не уступает по вкусу традиционному дрожжевому варианту. Его консистенция отличается особой нежностью и влажностью. Присутствие чернослива в приготовлении делает это пасхальное угощение еще более изысканным, пишет портал "Гастроном".

Ингредиенты:

  • творог – 200 г;
  • пшеничная мука – 2-2,5 стакана;
  • разрыхлитель теста – 1 ч. ложка;
  • растительное масло – 5 ст. ложек;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 120 г;
  • чернослив – 70-100 г.

Приготовление:

1. Измельчите творог с помощью блендера, затем добавьте яйца и еще раз взбейте. В полученную массу введите сахар, просеянную муку с разрыхлителем. Чернослив, предварительно замоченный во фруктовом сиропе, мелко нарежьте и добавьте непосредственно в тесто. Влейте растительное масло и тщательно все перемешайте. Тесто получится достаточно густым.

2. Переложите тесто в форму, предназначенную для выпечки кулича. Выпекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 45-50 минут, проверяя готовность зубочисткой – она должна выходить сухой. Важно ориентироваться на особенности духовки.

3. Полностью остудите готовый кулич. Украсьте его глазурью, приготовленной по личному вкусу.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый простой рецепт приготовления вкуснейшей глазури для кулича.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
