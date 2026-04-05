Москвичи обходят стороной: 5 мест в столице, где не бывают местные жители — обзор

Где в Москве не встретишь москвичей

Москва — город-миллионник, в который ожидаемо приезжают тысячи туристов. В столице с годами сложились места для туристов, в которых местных жителей практически не встретишь. Рассказал о таких локациях блогер, автор канала "Беспорядочные путешествия".

Патриаршие пруды («Патрики»)

Исторический район Патриарших прудов ещё совсем недавно сохранял непередаваемую атмосферу старой Москвы — тихий, уютный, камерный, но при этом расположенный в самом центре столицы.

Сегодня «Патрики» превратились в центр светской жизни, дорогих ресторанов. Район стал символом статусной жизни, завышенных цен и демонстративного потребления. Коренные москвичи теперь обходят это место стороной, предпочитая прогулки в более спокойных районах, без излишней суеты и столпотворений.

Парк «Зарядье»

Новое общественное пространство открылось в 2017 году. Парк один из призеров в плане благоустройства. Но москвичи так и не приняли его.

«Зарядье» воспринимается исключительно как туристическое место, а не зона отдыха. Критики отмечают, что парк выглядит неуютным, растительности мало, по газонам ходить запрещено, а Парящий мост называют «бессмысленным и беспощадным».

Измайловский кремль

Этот псевдоисторический комплекс появился в конце 1990-х — начале 2000-х годов по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Предполагалось создать новую точку притяжения рядом с гостиничным комплексом «Измайлово» и реализовать крупный архитектурный проект в стиле русского зодчества.

В итоге вместо культурного объекта получился бутафорский новодел с недемократичными ценами. Гости столицы, особенно иностранцы, воспринимают Измайловский кремль как полноценную достопримечательность, но исторической ценности он не имеет.

Школьная улица

Уникальное место в масштабах Москвы — улица с полностью сохранившейся исторической застройкой конца XIX века. В 1980-х годах движение здесь закрыли, решив превратить улицу в музей под открытым небом — раньше, чем это сделали с Арбатом.

Однако реализация оказалась не слишком удачной. На улице практически отсутствуют точки притяжения, большинство зданий заняты службами и бюджетными учреждениями. Улица изолирована от остального района и ведёт фактически в никуда. Используют её в основном жители окрестных домов как кратчайшую дорогу до метро. У москвичей из других районов нет причин сюда приезжать.

«Москва-Сити»

Жители столицы не посещают деловой центр, а работают в нем. Что для туриста - футуризм и эстетика будущего, то для москвича - нехватка парковочных мест, завышенные цены на салаты и отсутствие зелени там, где она раньше была.

