1 мая садимся в машину – и погнали: 5 причин отправиться в город XII века на майские праздники

Майские праздники являются лучшим временем для мини-путешествий. В эти выходные многие люди стараются уехать подальше от шумных мегаполисов и гулять по тихим улочкам старинных городов.

Если вы планируете поездку, то стоит обратить внимание на Елец в Липецкой области. Дорога от Москвы на машине займет всего 4–5 часов, зато впечатлений хватит надолго.

Почему стоит поехать в Елец

Елец основали в 1146 году, так что этот город на год старше Москвы. В центре города сосредоточено больше 200 памятников старины: купеческие особняки, домики с резными наличниками и мощеные брусчаткой улицы.

Достопримечательности

Вознесенский собор считается сердцем города. Это огромное и величественное здание, которое построил тот же архитектор, что возводил Храм Христа Спасителя. Внутри собора царит необыкновенная атмосфера, и туда обязательно стоит зайти.

Улица Мира, которую раньше называли Торговой, - это местный Елецкий Арбат. По ней приятно просто гулять, разглядывать фасады купеческих домов и заходить в маленькие лавки. Особого внимания заслуживает магазин «Елецкие кружева»: даже без интереса к рукоделию невозможно оторвать взгляд от этих узоров.

Великокняжеская церковь - это не просто храм, а целый архитектурный комплекс с интересной историей и роскошным фасадом, украшенным майоликовой плиткой.

Водонапорная башня, которую еще называют Елецкими курантами, давно стала символом города. Она красиво вписалась в сквер имени Бунина и отлично подходит для фотографий.

Для любителей природы есть Воргольские скалы - скальный массив над рекой всего в 10 км от города. Там красиво в любое время года, можно устроить пикник и сделать эффектные кадры с высоты до 25 метров.

Почему сюда хочется вернуться

Елец привлекает своей душевностью и размеренным ритмом жизни. В городе вкусно кормят, красиво вокруг и много историй, которые хочется узнавать. Так что Елец - это готовый план для идеальных выходных, сообщает путешественница Елена Поморцева.

