На высоте 2560 метров над уровнем моря: как живут люди в самом высокогорном селе России и Европы – пример стойкости и трудолюбия

Пример стойкости духа и взаимовыручки

Это не Швейцария. Это – Куруш, который является самым высокогорным населенным пунктом Европы. Село расположено на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчай, в 17 км к юго-западу от села Усухчай, на высоте 2560 метров над уровнем моря.

Тепло без единого дерева

При въезде в Куруш обращает на себя внимание полное отсутствие лесных массивов. Окружающий ландшафт представлен исключительно альпийскими лугами и монументальными скалами. Зима здесь продолжается восемь месяцев, характеризуясь суровыми и сухими морозами. Сразу возникает вопрос: чем люди отапливают свои жилища?

Решение данной проблемы можно увидеть у каждого дома. Аккуратные, почти архитектурные пирамиды из темных брикетов представляют собой кизяк – ключевой стратегический ресурс и практическое изобретение местных жителей. В течение всего летнего сезона жители собирают овечий навоз, смешивают его с соломой для придания прочности, формуют вручную и оставляют сушиться на солнце непосредственно на стенах домов.

Этот процесс выглядит как элемент декора, однако фактически является важным этапом заготовки.

Кизяк отличается длительным горением, высокой теплоотдачей и практически полным отсутствием запаха.

Водоснабжение с гор

На высоте 2560 метров над уровнем моря: как живут люди в самом высокогорном селе России и Европы – пример стойкости и трудолюбия - image 1

Вода в Куруше кристально чистая, ледникового происхождения. Однако как доставить ее людям? Жители самостоятельно решили данную задачу.

От источников, расположенных на горных склонах, к населенному пункту проложены трубопроводы, созданные силами местных жителей. Водоснабжение осуществляется самотеком, что является ярким примером эффективной коллективной деятельности.

Сельское хозяйство

На высоте 2560 метров над уровнем моря возможности для земледелия ограничены. Приусадебные участки жителей имеют небольшие размеры и используются для выращивания лишь самых необходимых культур, таких как картофель и некоторые виды зерновых.

Овцеводство составляет основу местной экономики. Оно обеспечивает население мясом, молоком для производства известного высокогорного сыра, шерстью для изготовления теплой одежды (джурабов) и ковров, а также кизяком в качестве источника тепла.

Несмотря на наличие торговых точек в селе, большая часть продукции производится самостоятельно. Это не является данью модным тенденциям экофермерства, а представляет собой выработанную веками стратегию выживания.

Вяление продуктов на холодном горном воздухе является традиционным методом заготовки продовольствия впрок. Это позволяет избежать зависимости от внешних поставщиков, таких как супермаркеты.

Стойкость характера

В 1952 году была проделана масштабная программа по переселению жителей на равнину, в результате которой был основан населённый пункт Новый Куруш с численностью населения более 7000 человек.

Однако около 17 домохозяйств отказались от переселения, тем самым сохранив жизнь в историческом поселении и став его истинными хранителями.

Жители Куруша демонстрируют высшее мастерство адаптации к жизненным условиям, преподнося нам важный урок: не фокусироваться на жалобах, а активно искать решения.

Их повседневная жизнь является примером человеческой изобретательности, взаимовыручки и способности находить гениальное в простом.

