Городовой / Полезное / Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление

Опубликовано: 2 апреля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление
Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление
legion-media
Путешествие по российской глубинке

В России существуют старинные города, посещение которых не требует раннего подъема для избежания большого скопления людей. В этих городах отсутствует повсеместная продажа сувенирной продукции, и нет необходимости следовать строго определенному маршруту. Они сохраняют свою самобытность, что и привлекает к ним интерес.

Город на берегу Оки

Одним из таких городов является Касимов. Расположенный на высоком берегу Оки, этот город с более чем восьмивековой историей до сих пор остается за пределами массового туристического потока. Сюда приезжают не за яркими фотографиями, а за умиротворением, возможностью неспешных прогулок и ощущением подлинности места, где время течет по-особому.

История города

Касимов обладает уникальной для России историей. Основанный еще в XII веке, он долгое время был не просто уездным русским городом, а столицей Касимовского ханства. Это место, где на протяжении веков русская и татарская культуры гармонично сосуществовали.

Именно поэтому в Касимове рядом расположены православные храмы и старинная мечеть с минаретом. Это не просто музейные экспонаты, а живое свидетельство реальной истории.

Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление - image 1
Город XII века, где почти нет туристов: здесь сплелись русская и татарская культура – оставит неизгладимое впечатление - image 1

Город никогда не был исключительно «купеческим» или «типично провинциальным». Его характер всегда определялся пограничным положением — в культурном, религиозном и историческом аспектах.

В XVIII–XIX веках Касимов трансформировался в купеческий центр. В этот период активно развивалась торговля, возводились каменные строения и процветали ремёсла. Многие из этих зданий сохранились до наших дней, представляя собой живые свидетельства истории, несущие на себе отпечатки времени в виде трещин и неровностей, а не безупречно отреставрированные объекты.

Почему стоит посетить

Касимов является уникальным примером старинного русского города, избежавшего превращения в туристический аттракцион. Город сохраняет свою аутентичность, предлагая подлинную атмосферу повседневной жизни. Именно эта особенность делает его столь притягательным.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью