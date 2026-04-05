20 капель – и ни один клещ не вопьется: действует мощнее любых репеллентов

Весна ознаменовалась во многих российских регионах аномально теплой погодой. Одновременно проснулись и клещи. Как обезопасить себя от встречи с этими кровопийцами во время отдыха на природе, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).
По словам эксперта, сперва нужно приготовить ароматную смесь, которая работает эффективнее дорогих репеллентов. Для этого потребуется:
- эфирное масло лаванды – 20 капель;
- эфирное масло герани – 20 капель;
- гель или крем с алоэ вера – 150 миллилитров;
- подсолнечное масло – 300 миллилитров.
Как приготовить:
Первым делом нужно в емкости с закрывающейся крышкой смешать гель или крем с алоэ вера с подсолнечным маслом. Хорошо взболтать до однородности.
В получившуюся смесь добавить эфирные масла. Все еще раз хорошо перемешать.
Как применять:
Чтобы защититься от клещей, достаточно нанести такое крем-масло на открытые участки кожи, в том числе на руки, шею и ноги. Получившееся средство можно хранить в течение полугода и использовать по необходимости.
Альтернативный вариант
Кроме того, можно приготовить раствор с маслом чайного дерева. Для этого достаточно смешать 10-15 капель эфирного масла и 50 миллилитров воды. Перелить в емкость с закрывающейся крышкой. Такая смесь расслаивается, поэтому перед каждым использованием ее нужно взбалтывать. Для защиты от клещей необходимо смочить ватный диск раствором и протереть волосы и открытые участки тела.
Несмотря на все защитные меры, по возвращении домой следует обязательно осмотреть одежду и тело на предмет клещей.
