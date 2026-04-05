20 капель – и ни один клещ не вопьется: действует мощнее любых репеллентов
20 капель – и ни один клещ не вопьется: действует мощнее любых репеллентов

Опубликовано: 5 апреля 2026 11:34
 Проверено редакцией
20 капель – и ни один клещ не вопьется: действует мощнее любых репеллентов
20 капель – и ни один клещ не вопьется: действует мощнее любых репеллентов
Legion-Media
Как защититься от клещей: ядреная смесь 

Весна ознаменовалась во многих российских регионах аномально теплой погодой. Одновременно проснулись и клещи. Как обезопасить себя от встречи с этими кровопийцами во время отдыха на природе, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).

По словам эксперта, сперва нужно приготовить ароматную смесь, которая работает эффективнее дорогих репеллентов. Для этого потребуется:

  • эфирное масло лаванды – 20 капель;
  • эфирное масло герани – 20 капель;
  • гель или крем с алоэ вера – 150 миллилитров;
  • подсолнечное масло – 300 миллилитров.

Как приготовить:

Первым делом нужно в емкости с закрывающейся крышкой смешать гель или крем с алоэ вера с подсолнечным маслом. Хорошо взболтать до однородности.

В получившуюся смесь добавить эфирные масла. Все еще раз хорошо перемешать.

Как применять:

Чтобы защититься от клещей, достаточно нанести такое крем-масло на открытые участки кожи, в том числе на руки, шею и ноги. Получившееся средство можно хранить в течение полугода и использовать по необходимости.

Альтернативный вариант

Кроме того, можно приготовить раствор с маслом чайного дерева. Для этого достаточно смешать 10-15 капель эфирного масла и 50 миллилитров воды. Перелить в емкость с закрывающейся крышкой. Такая смесь расслаивается, поэтому перед каждым использованием ее нужно взбалтывать. Для защиты от клещей необходимо смочить ватный диск раствором и протереть волосы и открытые участки тела.

Несмотря на все защитные меры, по возвращении домой следует обязательно осмотреть одежду и тело на предмет клещей.

Ранее мы сообщали, каким еще раствором можно защититься от клещей.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
