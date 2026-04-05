Вместо надоевшей панировки из муки готовлю кабачковые котлетки: замешиваю с творогом — и получаю вкуснятину
Вместо надоевшей панировки из муки готовлю кабачковые котлетки: замешиваю с творогом — и получаю вкуснятину

Опубликовано: 5 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Этот рецепт — один из самых удачных способов приготовить кабачки.

Эти котлетки получаются нежными, сочными и с лёгкой сливочной ноткой благодаря творогу. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Кулинарные записки обо всём".

Ингредиенты

яйца — 2 шт., кабачки — 2 шт., творог (суховатый) — 100 г, мука — 50-70 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сметана или натуральный йогурт — 100 г, растительное масло — 1 ст. л., прованские травы — щепотка, соль — по вкусу, перец — по вкусу

Приготовление

Разогреваю духовку до 180°C. Кабачки натираю на средней тёрке и хорошо отжимаю лишнюю жидкость.

В миске взбиваю яйца со сметаной или йогуртом, добавляю муку, разрыхлитель, соль, перец и специи, всё тщательно перемешиваю.

Затем вмешиваю кабачки и творог, получая мягкое тесто. Формирую небольшие котлетки или раскладываю массу по формочкам.

Отправляю в духовку и выпекаю 25-30 минут до румяной корочки. Готовность проверяю ножом — он должен выходить сухим.

Даю немного остыть и подаю.

Примерное время приготовления: 35 минут

