12 капель – и клещи разбегутся со скоростью света: лучше любых репеллентов – и вовсе не эфирные масла

Весна уже вовсю вступила в свои права и не собирается сдаваться. Апрель обещает быть теплым и погожим, а значит вот-вот начнется сезон прогулок по паркам и отдыха на природе. Но с наступлением весны активизировались и клещи, которые считаются разносчиками опасных инфекций. Как защититься от них, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).
Рецепт защитного состава
По словам эксперта, избежать встречи с клещами поможет валериановый одеколон. Для его приготовления потребуется:
- настойка валерианы – 12 капель;
- любой одеколон – 1 столовая ложка.
Указанные компоненты нужно смешать в любом флаконе с закрывающейся крышкой. Состав можно хранить до полугода и применять при необходимости.
Как использовать
Достаточно смочить ватный диск в валериановом одеколоне и протереть им открытые участки кожи. Клещи терпеть не могут ни запаха валерианы, ни тем более аромата старого ядреного одеколона: так что уползут от вас со скоростью света.
Каждые 2 часа состав нужно наносить заново, чтобы защита продолжала действовать.
Как защитить от клещей домашних питомцев
Чтобы отпугнуть клещей от кошек или собак, нужно приготовить "чесночные духи". Для этого понадобится измельчить 3 зубчика чеснока и залить все 3 стаканами воды. Настоять как минимум 8 часов.
Перед выходом на прогулку смазать шерсть животного полученным составом, но в местах, недоступных для вылизывания. Ведь чеснок ядовит не только для клещей, но и для собак и кошек. Поэтому смазывать им можно только холку. До нее животные не дотянутся.
Несмотря на предпринятые меры, по возвращении домой нужно обязательно внимательно осмотреть домашних животных, обувь, одежду и все участки тела на предмет клещей.
