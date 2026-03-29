12 капель – и клещи разбегутся со скоростью света: лучше любых репеллентов – и вовсе не эфирные масла

Как защититься от клещей: простой и проверенный способ

Весна уже вовсю вступила в свои права и не собирается сдаваться. Апрель обещает быть теплым и погожим, а значит вот-вот начнется сезон прогулок по паркам и отдыха на природе. Но с наступлением весны активизировались и клещи, которые считаются разносчиками опасных инфекций. Как защититься от них, рассказал автор блога "Рыболовы Охотники Грибники" (18+).

Рецепт защитного состава

По словам эксперта, избежать встречи с клещами поможет валериановый одеколон. Для его приготовления потребуется:

настойка валерианы – 12 капель;

любой одеколон – 1 столовая ложка.

Указанные компоненты нужно смешать в любом флаконе с закрывающейся крышкой. Состав можно хранить до полугода и применять при необходимости.

Как использовать

Достаточно смочить ватный диск в валериановом одеколоне и протереть им открытые участки кожи. Клещи терпеть не могут ни запаха валерианы, ни тем более аромата старого ядреного одеколона: так что уползут от вас со скоростью света.

Каждые 2 часа состав нужно наносить заново, чтобы защита продолжала действовать.

Как защитить от клещей домашних питомцев

Чтобы отпугнуть клещей от кошек или собак, нужно приготовить "чесночные духи". Для этого понадобится измельчить 3 зубчика чеснока и залить все 3 стаканами воды. Настоять как минимум 8 часов.

Перед выходом на прогулку смазать шерсть животного полученным составом, но в местах, недоступных для вылизывания. Ведь чеснок ядовит не только для клещей, но и для собак и кошек. Поэтому смазывать им можно только холку. До нее животные не дотянутся.

Несмотря на предпринятые меры, по возвращении домой нужно обязательно внимательно осмотреть домашних животных, обувь, одежду и все участки тела на предмет клещей.

