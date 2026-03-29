Народная приметы погоды на 30 марта – к жаркому лету и богатому урожаю

Опубликовано: 29 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Народные приметы и запреты в день Алексея Теплого 

30 марта на Руси отмечали день Алексея Теплого. Он был связан со множеством поверий и примет, по которым наши предки определяли погоду: как на ближайшие дни, так и на лето.

Народные приметы погоды на 30 марта

  • Если бурно тает снег и текут большие ручьи, то ждите сильного половодья.
  • Начался снег или дождь – урожай будет щедрым.
  • Если снег тает слабо, то сена будет мало.
  • Появились первые цветы мать-и-мачехи – апрель порадует теплой погодой.
  • Если стоит ясная погода, то ждите жаркого лета.
  • Все еще не прилетели скворцы – весна будет прохладной.
  • Звездное небо ночью – к скорому потеплению.
  • Если на орешнике появились сережки, то ждать возвращения зимы не стоит.

Что можно делать на Алексея Теплого

  • В этот день было принято завершать старые дела. Это сулило удачу.
  • Кроме того, наши предки начинали собирать березовый сок. Его не только пили в чистом виде, но и готовили взвар. Это сбитень на основе трав, сушеных ягод и меда.
  • Рыбаки 30 марта плели сети: это обещало хороший улов.
  • Девицы на выданье дарили нищим вышитые рубахи, чтобы привлечь суженого.
  • При виде аиста нужно было присесть. Это сулило скорое замужество.

Что нельзя делать 30 марта

  • В день Алексея Теплого запрещено садиться в сани, чтобы они не "прокатили" мимо желаний.
  • Также 30 марта было не принято брать или давать в долг, чтобы не привлечь бедность.
  • Снег тоже не убирали. Его было принято растапливать и умываться талой водой.
  • Нельзя было начинать новые дела и отправляться в дальнюю дорогу. Иначе можно привлечь неудачи.
  • Запрещено было излишне тратить воду, в том числе стирать.

Ранее мы сообщали, какая примета погоды на 24 марта укажет на теплое лето.

