Народные приметы погоды на 24 марта: Ефим подскажет, каким будет лето

Согласно народному календарю, 24 марта наши предки отмечали Ефимов день. Считалось, что именно в это время начинается сокодвижение в березах, прилетают чибисы и зяблики. На Руси 24 марта по традиции начинали огородные работы: перекапывали землю, вносили удобрения, обрабатывали плодовые деревья и ягодные кустарники. Ефимов день был богат на приметы, по которым наши предки предсказывали погоду.
Народные приметы погоды на 24 марта
- Если вороны уселись на землю – ждите похолодания, а если на ветки – скоро потеплеет.
- Грачи вьются стаей в небе – к дождю.
- Если 24 марта потеплело, то и лето будет теплым.
- Подул сильный ветер – весна будет холодной.
- Прилетели жаворонки – готовьтесь к теплым денькам.
- Если раскаркались вороны, то погода испортится.
- Птицы вьют гнезда в тени – лето будет жарким.
Что можно делать в Ефимов день
В этот день было принято прислушиваться к птицам. Если слышалось кукованье, то нужно звенеть монетами, чтобы привлечь в дом достаток.
Женщины 24 марта старались поплакать на природе. Считалось, что это защитит от бед в будущем. Незамужним девушкам слезы помогали встретить суженого.
Что нельзя делать в Ефимов день
24 марта было запрещено спрашивать кукушку о чем-либо, чтобы не навлечь неприятности. Кроме того, наши предки в этот день старались не оставлять на столе хлеб, чтобы не привлечь в дом нищету. Негоже было и ссориться: иначе лада в семье не будет.
