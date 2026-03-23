Народные приметы погоды на 24 марта: Ефим подскажет, каким будет лето
Народные приметы погоды на 24 марта: Ефим подскажет, каким будет лето

Опубликовано: 23 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Народные приметы и запреты на Ефимов день 

Согласно народному календарю, 24 марта наши предки отмечали Ефимов день. Считалось, что именно в это время начинается сокодвижение в березах, прилетают чибисы и зяблики. На Руси 24 марта по традиции начинали огородные работы: перекапывали землю, вносили удобрения, обрабатывали плодовые деревья и ягодные кустарники. Ефимов день был богат на приметы, по которым наши предки предсказывали погоду.

Народные приметы погоды на 24 марта

  • Если вороны уселись на землю – ждите похолодания, а если на ветки – скоро потеплеет.
  • Грачи вьются стаей в небе – к дождю.
  • Если 24 марта потеплело, то и лето будет теплым.
  • Подул сильный ветер – весна будет холодной.
  • Прилетели жаворонки – готовьтесь к теплым денькам.
  • Если раскаркались вороны, то погода испортится.
  • Птицы вьют гнезда в тени – лето будет жарким.

Что можно делать в Ефимов день

В этот день было принято прислушиваться к птицам. Если слышалось кукованье, то нужно звенеть монетами, чтобы привлечь в дом достаток.

Женщины 24 марта старались поплакать на природе. Считалось, что это защитит от бед в будущем. Незамужним девушкам слезы помогали встретить суженого.

Что нельзя делать в Ефимов день

24 марта было запрещено спрашивать кукушку о чем-либо, чтобы не навлечь неприятности. Кроме того, наши предки в этот день старались не оставлять на столе хлеб, чтобы не привлечь в дом нищету. Негоже было и ссориться: иначе лада в семье не будет.

Ольга Зайцева
