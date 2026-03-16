Народная примета погоды на 17 марта – к ненастью и затяжным холодам

17 марта в народном календаре отмечено как день Герасима Грачевника. На Руси он был связан с прилетом грачей и наступлением настоящей весны. По поведению птиц определяли, какой будет погода в ближайшее время и пора ли готовиться к полевым работам.
Народные приметы погоды на 17 марта
- Если грачи прилетели и сразу же взялись за обустройство своих гнезд, то ждите раннюю и дружную весну.
- Грачи посидели на гнездах и снова взлетели – грядут затяжные холода.
- Если грач сел на черную кочку, то ждите половодья.
- Грачи прилетели раньше 17 марта – быть неурожаю.
- Если грачи играют, то погода будет солнечной и теплой.
- Птицы в тревоге летают над гнездами – к ненастью.
- Если 17 марта выдалось солнечным, то летом ягод будет очень много.
- Грачи начали кричать – быть дождю.
- Заметить грача – к достатку.
- Грачи массово прилетели – через месяц снега не будет.
Что можно и нужно делать в день Герасима Грачевника
17 марта было принято проводить уборку и готовиться к встрече весны. Хозяйки осматривали все углы в доме, выметали мусор, убирали паутину, обметали печь, мыли окна, двери и пол. Считалось, что это очищает избу от злых духов и привлекает в дом удачу.
Девушки на Герасима Грачевника гадали на женихов. Если с утра выйти к калитке и увидеть женщину, то свадьба не за горами. Если же повстречался мужчина, то еще год придется пробыть в девках.
Кроме того, в этот день обязательно пекли из теста фигурки грачей и угощали ими соседей и родственников, приговаривая: "Грач на горе – так и весна на дворе", "Герасим грача на Русь ведет – скоро снег сойдет". По поверьям наших предков, это отпугивало нечисть и сулило удачу.
Что нельзя делать в день Герасима Грачевника
17 марта не было принято громко смеяться, чтобы не привлечь нечисть. Влюбленным не стоило рассказывать о своих чувствах, чтобы они не остались безответными. Кроме того, в день Герасима Грачевника запрещалось ссориться и обижать котов. Это могло привести к разладу в семье.
