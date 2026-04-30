Где в Петербурге жить хорошо: почему 17% всех арендных квартир съехались в один район

Рейтинг возглавил Приморский район.

Планируете переезд в Петербург или просто хотите заглянуть сюда на выходные? Главный вопрос — где жить. Город большой, цены разные, а предложений — тысячи.

Где проще всего снять квартиру на долгий срок

Если вы решили перебраться в Петербург основательно, первым делом смотрите Приморский район, советует портал BN.ru. Это настоящий лидер по аренде.

Здесь сосредоточено более 17% всех свободных квартир города. Район новый, современный, много свежих домов и развитая инфраструктура.

Также хорошие шансы найти жилье в этих районах:

Выборгский;

Московский;

Невский;

Красногвардейский.

В каждом из них примерно по 10% от всех предложений города. А вот во Фрунзенском и Кировском районах ловить почти нечего — там жилья под съем крайне мало (всего около 3-4%).

Апрель — время выгодных поездок

Для туристов апрель - золотое время. В этом месяце Петербург стал самым популярным и при этом доступным городом для поездок.

Средние цены на сутки выглядят так:

Санкт-Петербург: ~3 940 рублей.

~3 940 рублей. Москва: ~5 200 рублей.

~5 200 рублей. В среднем по России: ~4 110 рублей.

Интересно, что снять квартиру в Петербурге сейчас дешевле, чем во многих других туристических точках. Конкуренция среди владельцев жилья огромная, поэтому они не задирают цены.

Если хочется еще дешевле, можно рассмотреть Калининград (3590 руб.) или Краснодар (3510 руб.).

Почему в Питере аренда доступнее, чем в Москве?

Все дело в объемах. В Петербурге за последние годы построили огромное количество жилых комплексов. Квартир под сдачу очень много — как в центре, так и в спальных районах.

Когда предложений больше, чем желающих, цены неизбежно идут вниз.