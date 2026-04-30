Где в Санкт-Петербурге можно пожарить шашлыки в майские праздники?

В мае 2026 года в Санкт-Петербурге и его окрестностях есть несколько мест, где можно легально пожарить шашлыки. Главное — соблюдать правила пожарной безопасности и выбирать специально оборудованные зоны.

Парк Сосновка

Один из самых популярных вариантов в черте города. Здесь есть несколько десятков стационарных мангалов, чистые поляны, туалеты и бесплатная парковка. Чтобы гарантированно найти место, лучше приезжать до 11:00, особенно в майские праздники.

Елагин остров (ЦПКиО им. Кирова)

Красивое место для пикника с возможностью арендовать беседку с мангалом. Самостоятельно разводить огонь запрещено — только через администрацию парка. Вход в парк — 150 рублей, метро «Крестовский остров».

Румболовский лесопарк (Всеволожский район)

Расположен примерно в 35 км от центра Петербурга. Здесь есть большие поляны, родник с водой. Режим свободный, без ограничений. Добраться можно на автобусе 440 от станции метро «Ладожская».

Берег Финского залива (Сестрорецк)

Примерно в 40 км от центра города. Песчаный пляж с соснами, простор для отдыха. Можно добраться на машине по Приморскому шоссе (около 50 минут) или на электричке с Финляндского вокзала.

Лахта-Ольгино

В муниципальном округе Лахта-Ольгино есть оборудованная уединённая локация для пикника с беседкой и местом для костра. Отсюда пешком за 3 минуты можно дойти до Финского залива. Рядом есть банный комплекс и конноспортивный клуб.

Важные правила

Пожароопасный сезон. В 2026 году он начался 15 апреля. В этот период открытый огонь разрешён только в специально оборудованных местах.

Расстояние от деревьев. Мангал должен находиться не менее чем в 50 метрах от хвойного леса и в 30 метрах от лиственного.

Средства пожаротушения. Обязательно иметь ведро с водой, песок или огнетушитель.

Мусор. Уносите с собой — в майские праздники урны часто переполнены.

Алкоголь. Распитие в общественных местах запрещено.