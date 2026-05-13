Грозовые дожди и барический гребень: синоптики дали прогноз погоды на неделю в России

Опубликовано: 13 мая 2026 09:34
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Будет жарко, но при этом дождливо.

Май продолжится тёплой погодой. Однако временами в регионах будут грозы и дожди. О том, какая погода ждёт россиян с 13 по 17 мая, рассказал синоптик Михаил Леус.

Москва

В столице со среды установится тёплая погода. Как объяснил синоптик, температура будет выше средних показателей на 3-5 градусов. Однако москвичам не стоит расслабляться — в регион придут циклоны, которые усилят осадки.

Так, в четверг ожидаются кратковременные дожди и температура от +19 до +24 градусов. Уже в пятницу и на выходных дожди будут с грозами. Впрочем, уже к понедельнику осадки прекратятся, а температура вырастет до +28 градусов.

Санкт-Петербург

Погоду в Питере сформирует барический гребень, который придёт с востока. Ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до +20 градусов.

В четверг, пятницу и субботу ожидаются кратковременные дожди, а температура опустится до +18 градусов.

Краснодар

На территории Кубани будет править циклон, который принесёт в регион дожди и грозы. Уже в субботу погода немного улучшится — обещают облачность и до +22 градусов.

