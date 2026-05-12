Май сходит с ума: синоптики экстренно переписали прогноз почти для всей России
Прогнозы на май, которые ещё пару недель назад казались точными, теперь приходится срочно корректировать. Рассказываем, что ждёт россиян в оставшиеся несколько недель.
Москва и центральная Россия
В столице май уже успел показать характер: сначала прохлада, затем почти летняя жара, а после — новое похолодание. По словам синоптиков, такая нестабильность сохранится до конца месяца.
До середины мая Москву, Черноземье, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области накроют затяжные дожди. Температура днём местами не поднимется выше +15 градусов.
Во второй половине месяца станет теплее, но устойчивого лета ждать рано. Потепление будет приходить волнами: несколько тёплых дней будут быстро сменяться новым похолоданием.
Санкт-Петербург и северо-запад
В Ленинградской области, Карелии, Пскове и Новгороде воздух прогреется до +17…+19 градусов. Однако постоянные ветры и частые дожди сделают погоду ощутимо прохладнее. Осадков ожидается больше обычного.
Урал и Сибирь
На Урале и в Западной Сибири май окажется довольно тёплым — местами до +20 градусов. Но вместе с теплом придут сильные дожди. Месячная норма осадков может быть превышена почти на 40%.
Юг России
На юге ситуация совсем другая. После дождливого начала мая Краснодарский край и Северный Кавказ постепенно выходят на настоящее лето. Уже ближе к 20-м числам температура может подняться до +30 градусов.
На курортах Черноморского побережья вода к концу месяца прогреется примерно до +22 градусов, а осадков станет заметно меньше.
Север и Дальний Восток
В Якутии местами сохраняются минусовые температуры, а снег может лежать почти до июня.
На Дальнем Востоке ожидается +15…+18 градусов, однако сильные ветра и дожди будут создавать ощущение прохлады. Настоящее лето туда придёт только в июне.
