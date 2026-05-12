Май сходит с ума: синоптики экстренно переписали прогноз почти для всей России

Майская погода в России продолжает удивлять даже синоптиков.

Прогнозы на май, которые ещё пару недель назад казались точными, теперь приходится срочно корректировать. Рассказываем, что ждёт россиян в оставшиеся несколько недель.

Москва и центральная Россия

В столице май уже успел показать характер: сначала прохлада, затем почти летняя жара, а после — новое похолодание. По словам синоптиков, такая нестабильность сохранится до конца месяца.

До середины мая Москву, Черноземье, Тверскую, Тульскую и Ярославскую области накроют затяжные дожди. Температура днём местами не поднимется выше +15 градусов.

Во второй половине месяца станет теплее, но устойчивого лета ждать рано. Потепление будет приходить волнами: несколько тёплых дней будут быстро сменяться новым похолоданием.

Санкт-Петербург и северо-запад

В Ленинградской области, Карелии, Пскове и Новгороде воздух прогреется до +17…+19 градусов. Однако постоянные ветры и частые дожди сделают погоду ощутимо прохладнее. Осадков ожидается больше обычного.

Урал и Сибирь

На Урале и в Западной Сибири май окажется довольно тёплым — местами до +20 градусов. Но вместе с теплом придут сильные дожди. Месячная норма осадков может быть превышена почти на 40%.

Юг России

На юге ситуация совсем другая. После дождливого начала мая Краснодарский край и Северный Кавказ постепенно выходят на настоящее лето. Уже ближе к 20-м числам температура может подняться до +30 градусов.

На курортах Черноморского побережья вода к концу месяца прогреется примерно до +22 градусов, а осадков станет заметно меньше.

Север и Дальний Восток

В Якутии местами сохраняются минусовые температуры, а снег может лежать почти до июня.

На Дальнем Востоке ожидается +15…+18 градусов, однако сильные ветра и дожди будут создавать ощущение прохлады. Настоящее лето туда придёт только в июне.

