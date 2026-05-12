Пропасть в 25 тысяч и риелторы-миллионеры: почему в Петербурге учить детей не так выгодно, как продавать квартиры

Петербургские преподаватели получают на 25 тысяч меньше, чем в Москве.

Разговоры о зарплатах — тема всегда горячая. Недавнее исследование аналитиков HH.ru показало любопытную картину.

Если коротко: в Москве учителя живут в «другой реальности», а в Петербурге за большими деньгами нужно идти не в школу, а в торговлю или финансы.

Учительский кошелек: Москва вне конкуренции

В среднем по России учитель сегодня получает около 60 700 рублей. Цифра вроде бы неплохая, но это как «средняя температура по больнице». На деле всё зависит от прописки.

Столица ожидаемо обогнала всех. Московский учитель в среднем получает 96,8 тысячи рублей. Это почти на 25 тысяч больше, чем в Петербурге, где преподавателям предлагают около 71,8 тысячи, сообщает ТАСС.

Почему такая разница? Дело не только в ценах. В Москве действуют мощные городские надбавки. Например, «московская надбавка» за работу в системе МЭШ (Московская электронная школа) — это сразу плюс 15 тысяч к зарплате. В регионах таких бонусов просто нет.

Кто еще в топе?

Если не брать столицы, то учителя могут неплохо заработать в суровых краях:

Приморье: 75 000 руб.

75 000 руб. Подмосковье: 72 500 руб.

72 500 руб. ХМАО (Югра): 67 500 руб.

Но важно понимать: часто эти цифры — результат работы на полторы или две ставки. Чтобы получить такие деньги, учителю приходится буквально жить в школе.

А что в Петербурге? Ищем «золотые» вакансии

Если учительские зарплаты в Петербурге кажутся скромными на фоне московских, то в других сферах город на Неве готов платить щедро. Аналитики составили список профессий, где доходы начинаются от 200 тысяч.

Лидеры рейтинга (250 000 руб. в месяц):

Финансовые директора. Люди, которые управляют денежными потоками компаний. Агенты по недвижимости. Здесь нет потолка, но доход зависит от сделок. Сейчас, несмотря на дорогие кредиты, спрос на опытных риелторов в Петербурге только растет.

Кто еще в почете?

Коммерческие директора: получают около 234 тысяч.

получают около 234 тысяч. Главные по продажам: их ценят на 200 тысяч ровно.

Рекламщики и айтишники: крепкий средний класс+

Замыкают топ-5 те, кто двигает бизнес вперед и настраивает технику. Руководители в маркетинге и рекламе зарабатывают в среднем 185 тысяч рублей.

Чуть меньше (около 180 тысяч) предлагают техническим директорам и DevOps-инженерам. Это те самые люди, благодаря которым сайты и приложения работают без сбоев.

