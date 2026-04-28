Хорошие новости: средняя зарплата в Петербурге преодолела планку в 105,6 тыс рублей

Опубликовано: 28 апреля 2026 11:42
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Средняя зарплата в Питере и Ленобласти выросла, а работодатели начали внимательнее относиться к условиям труда

Цифры, которые обнародовал Петростат, впечатляют: средняя реальная зарплата в Санкт-Петербурге в феврале перевалила за 105 тысяч рублей, а в Ленинградской области приблизилась к 103 тысячам.

Хорошая новость в том, что работодатели не только поднимают доходы, но и все серьезнее следят за безопасностью - особенно во Всемирный день охраны труда об этом говорят открыто.

В Петербурге официально трудятся 133 тысячи человек, а в Ленобласти - более 75 тысяч на работах с вредными или опасными условиями. Большинство из этих сотрудников имеют полное право на дополнительные гарантии и компенсации.

Если ваша работа связана с шумом, химией, тяжелым физическим трудом или ночными сменами, уточните у начальства или в профсоюзе, положены ли вам:

  • Дополнительные дни к отпуску;
  • Лечебно-профилактическое питание;
  • Сокращенная рабочая неделя;
  • Досрочная пенсия.

Работодатели оказались щедрыми на защиту

За прошлый год питерские компании потратили на спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты 6,5 миллиона рублей, а в Ленинградской области - 5,1 миллиона.

Если на вашем производстве выдают старую или рваную робу - требуйте новую. По закону работодатель обязан обеспечить каждого безопасной амуницией бесплатно.

1 мая тоже повод вспомнить об охране труда

Реальная зарплата растет - пользуйтесь этим, но здоровье дороже любых денег. Если руководство игнорирует ваши просьбы, смело обращайтесь в трудовую инспекцию или профсоюз.

Ранее "Городовой" рассказал, что пообещал Беглов Путину на встрече в Петербурге.

Автор:
Анастасия Чувакова
