2027 год и 15 метров над водой: что пообещал Беглов Путину на встрече в Петербурге
2027 год и 15 метров над водой: что пообещал Беглов Путину на встрече в Петербурге

Опубликовано: 28 апреля 2026 04:32
 Проверено редакцией
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
В Северной столице сейчас строят пять разводных мостов.

В Петербурге состоялась встреча губернатора Александра Беглова с Владимиром Путиным. Глава Петербурга рассказал президенту о строительстве Большого Смоленского моста, сообщили в пресс-службе Кремля.

Это не просто «очередная стройка», а историческое событие для города.

Почему это важно?

В это сложно поверить, но новых разводных мостов через Неву в Петербурге не строили уже 40 лет. Последним был Кантемировский, который открыли еще в 80-х годах.

С тех пор город сильно вырос, машин стало больше, а переправ — нет. Новый мост должен разгрузить дороги и помочь жителям быстрее добираться с одного берега на другой.

Когда по нему можно будет проехать?

График уже намечен, и он довольно плотный:

  • 2027 год — запустят рабочее движение. Машины поедут по основной части моста.
  • 2028 год — стройку закончат полностью. К этому времени доделают все развязки, чтобы не было пробок на съездах.

Сейчас работа в самом разгаре. Строители уже смонтировали две гигантские детали — «крылья» весом по 600 тонн каждое. Мост уже даже прошел проверку первой навигацией.

Мост соединит берега в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

Это значит, что жителям Невского и Красногвардейского районов больше не придется делать огромный крюк, чтобы попасть к соседям.

Каким будет новый мост?

Это будет настоящий гигант и самый широкий разводной мост в Петербурге. Вот несколько любопытных цифр:

  • 6 полос для машин. Места хватит всем.
  • Трамвайные пути. По мосту пустят современный скоростной трамвай.
  • Велодорожки и тротуары. Пешеходам и велосипедистам будет комфортно и безопасно.
  • Высота 15 метров. В закрытом состоянии под ним смогут проходить небольшие суда, не дожидаясь разводки.

Большой Смоленский мост станет частью новой магистрали, которая позволит объезжать исторический центр стороной. Для Петербурга это глоток свежего воздуха.

Беглов рассказал Путину о других дорожных объектах Петербурга, а также о строительстве метро и ВСМ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
