Как бороться с майским жуком на участке: от сбора вручную до обработки почвы - ни личинок, ни хрущей

В начале дачного сезона главная задача каждого садовода заключается в том, чтобы помочь растениям окрепнуть после зимы и хорошо расти. Однако здесь мешают вредители, в том числе майский жук.
Взрослые жуки объедают листья и цветы, а их личинки живут в земле и грызут корни растений. В результате кусты и деревья желтеют, увядают и перестают расти. Жуков видно на ветках, а личинок можно найти, когда перекапываете почву.
Как избавиться от жука и личинок
Взрослых жуков можно собирать руками рано утром. Чтобы они не садились на деревья, посейте рядом горчицу, клевер или лаванду, поскольку запах растений отпугивает вредителя. Если жуков много, опрыскайте кроны деревьев специальными средствами (например, «Актарой» или «Искрой»). Только делайте это до цветения, чтобы не отравить пчел.
Как защитить землю и победить личинок
Рекомендуется накрыть грядки темным материалом или мульчей, чтобы жуки не отложили яйца в почву. Особенно важно защитить клубнику и деревья.
Для уничтожения личинок используйте безопасные биопрепараты (например, «Немабакт» или «Боверин»). Если нужен быстрый результат, помогут химикаты вроде «Валлара» или «Землина». Они полностью убирают личинок из почвы, сообщает портал "Огород".
Ранее "Городовой" рассказал, как избавиться от черной ножки на рассаде.