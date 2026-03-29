Забыла, что такое "черная ножка": помогла приправа с кухни — засыпала в горшок с рассадой и бед не знаю

Ароматный порошок с кухни вместо дорогого средства для рассады: супер-барьер против "черной ножки" и других грибков

Главный враг рассады на подоконнике - это грибок. Черная ножка, плесень на поверхности субстрата, гниение у основания стебля - все это факторы, которые угнетают рост растений. Даже самые сильные и мощные стебли начинают чахнуть и увядать под напором грибков. Можно обработать рассаду дорогостоящим химическим препаратом, который спасет растения. Но, согласитесь, использовать химию для культур, которые потом пойдут на еду - не слишком правильное решение. Поэтому дачник со стажем дед Егор предлагает бороться с грибком на рассаде натуральным дешевым средством.

Речь идет о корице. Дело в том, что эта специя содержит природные антибактериальные и противогрибковые вещества. Да, работает она не так эффективно, как магазинные фунгициды, и все же для профилактики гнилей и грибков, а также для уничтожения паразитов на начальной стадии вполне подойдет.

Приготовить натуральное средство против грибка для рассады можно следующим образом:

Разведите 1 ч. л. корицы в 1 л теплой воды. Настоите 1-2 дня. Процедите. Обрабатывайте полученным настоем рассаду раз в неделю.

Также дед Егор рекомендует припудривать сухой корицей поверхность грунта, чтобы она работала как надежный барьер против плесени.

"С тех пор как начал это делать, чёрной ножки у меня не было ни разу. Совпадение? Может быть. Но я не хочу проверять, отказавшись от корицы", - признается блогер.

И помните, что главный источник гнили, плесени и грибка в горшке с рассадой - это сырость, тепло, закрытое пространство. Избегайте таких условий и не забывайте обрабатывать растение коричным настоем, и тогда навсегда забудете, что такое "черная ножка".

