Забыла, что такое "черная ножка": помогла приправа с кухни — засыпала в горшок с рассадой и бед не знаю
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Забыла, что такое "черная ножка": помогла приправа с кухни — засыпала в горшок с рассадой и бед не знаю

Опубликовано: 29 марта 2026 08:01
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ароматный порошок с кухни вместо дорогого средства для рассады: супер-барьер против "черной ножки" и других грибков

Главный враг рассады на подоконнике - это грибок. Черная ножка, плесень на поверхности субстрата, гниение у основания стебля - все это факторы, которые угнетают рост растений. Даже самые сильные и мощные стебли начинают чахнуть и увядать под напором грибков. Можно обработать рассаду дорогостоящим химическим препаратом, который спасет растения. Но, согласитесь, использовать химию для культур, которые потом пойдут на еду - не слишком правильное решение. Поэтому дачник со стажем дед Егор предлагает бороться с грибком на рассаде натуральным дешевым средством.

Речь идет о корице. Дело в том, что эта специя содержит природные антибактериальные и противогрибковые вещества. Да, работает она не так эффективно, как магазинные фунгициды, и все же для профилактики гнилей и грибков, а также для уничтожения паразитов на начальной стадии вполне подойдет.

Приготовить натуральное средство против грибка для рассады можно следующим образом:

  1. Разведите 1 ч. л. корицы в 1 л теплой воды.
  2. Настоите 1-2 дня.
  3. Процедите.
  4. Обрабатывайте полученным настоем рассаду раз в неделю.

Также дед Егор рекомендует припудривать сухой корицей поверхность грунта, чтобы она работала как надежный барьер против плесени.

"С тех пор как начал это делать, чёрной ножки у меня не было ни разу. Совпадение? Может быть. Но я не хочу проверять, отказавшись от корицы", - признается блогер.

И помните, что главный источник гнили, плесени и грибка в горшке с рассадой - это сырость, тепло, закрытое пространство. Избегайте таких условий и не забывайте обрабатывать растение коричным настоем, и тогда навсегда забудете, что такое "черная ножка".

Ранее "Городовой" рассказывал о простой схеме весенней обработки сада: ни парши, ни плодожорки - здоровых, сочных плодов будет уйма.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью