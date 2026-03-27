Ни парши, ни плодожорки: простая схема весенней обработки сада - здоровых, сочных плодов будет уйма

График весенней обработки плодовых деревьев

К весенней обработке сада очень часто садоводы подходят недостаточно ответственно. Большинство выбирают один свободный весенний день и опрыскивают весь сад медным купоросом. И прекращают обработку до самой осени. Однако у грибков и вредителей свой график. Парша, цветоед, плодожорка атакуют растения не одновременно, и одной обработки против всех недостаточно, напоминает портал «Ботаничка».

Эксперт рекомендует проводить за сезон 4 обработки, чтобы решить несколько проблем.

Первая обработка - против вредителей, которые зимовали в коре, листве под деревом. Проводится опрыскивание, пока почки плотно закрыты, но устойчивый плюс (3-5 градусов) днём держится. К спящему дереву допустимо применять концентрированные препараты, опрыскивая и ветки, и ствол, и приствольный круг. Применяют:

раствор медного купороса (300 г на 10 л воды)

3%-ная бордоская жидкость

Если погода сухая, через пару дней можно обработать сад препаратами на основе минеральных масел. Принцип их действия - образовать на коре тонкую плёнку, под которой погибают без доступа кислорода зимующие насекомые вместе с личинками.

Вторая обработка проводится, когда из почки показывается кончик первого листа. На этом этапе главная цель - парша. Споры грибка прорастают, когда держится не менее 8 градусов тепла и высокая влажность. Против грибка используют фунгициды, ориентируясь на температуру.

При +5...+10C работает только Хорус.

При +12 и теплее можно использовать Скор, Раёк, Дискор.

Одновременно можно провести обработку (при необходимости) от тли, медяницы или листовёртки. Большинство инсектицидов действуют при температуре выше +15C.



Третья обработка проводится в период начала бутонизации. Когда бутоны назревают, приобретают цвет, но ещё не раскрываются. В это время активизируется долгоносик. Цветоед оставляет личинки в бутонах, и они выедают их изнутри. Опрыскивание инсектицидами на этой фазе обязательно. Борясь с насекомыми, не забываем про паршу: если первая обработка была две недели назад и за это время были дожди, её повторяют.



Четвертая обработка проводится через неделю после того как лепестки опадут. Пока сад цветет, опрыскивание ни в коем случае не проводят, чтобы не уничтожить полезных насекомых. Когда завязь дорастает до размера горошины, можно начинать работу. В этот период начинается массовый лёт плодожорки, насекомые откладывают яйца на молодые завязи. Без весенней обработки яблоки будут червивыми. А если забыть про повторную защиту от парши, то плоды будут в бурых пятнах.

