Сочная и сладкая даже через полгода: сорт тыквы, от которого садоводы без ума - семена скупают пачками

Из всех сортов тыквы многие дачники выбирают раннеспелый сорт отечественной селекции «Медовая каша». Созревает через 95–100 дней после появления всходов. Растение плетистое, плоды в среднем по 4–6 кг. При хорошем уходе может достигать 10 кг. Мякоть сладкая, ярко-оранжевая, хрустящая, сочная, указывает производитель. Сорт универсален: хорошо раскрывается при любых видах кулинарной обработки — от свежего сока до запекания и варки. Хранится 3–4 месяца без потери вкуса.
По отзывам садоводов, может лежать и намного дольше. Дачница Елена в марте поделилась впечатлениями после полугодового хранения тыквы «Медовая каша»:
«Открыла, приготовила тыкву, которая лежала в гараже при +10 с сентября. Это очень вкусная тыква, очень сладкая! Пока резала, ела сырую. Свежевыжатый сок сладкий, даже без сахара. Разных сортов сажала много, но этот понравился больше всего. Обязательно посажу еще».
Она также отметила, что сок тыквы сладкий, не требует добавления фруктовых соков, в отличие от других сортов, с которыми она раньше экспериментировала.
Как выращивать тыкву
Тыква любит свет и тепло, плодородную почву. Лучше всего сажать ее там, где росла картошка, лук, капуста, корнеплоды и бобовые. Худшие предшественники - овощи-"родственники" (огурцы, патиссоны, кабачки), с которыми у нее общие вредители и болезни.
Семена высаживают в лунку по 2–3 штуки, не раньше, чем после прогревания земли до 10–12C. Глубина заделки — 3–5 см (на лёгких почвах до 7 см). Расстояние между лунками — не менее 1 м, между рядами — 1,5 м. Чтобы плоды росли крупными, на кустике оставляют 2–4 завязи, плети прищипывают.
Поливать тыкву нужно нечасто, но обильно. Сорт любит органические удобрения. Срезают тыкву в полной спелости, вместе с плодоножкой.
