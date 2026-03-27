Вместо газона и однолетников - россыпь цветов-спартанцев: смотрятся эффектно, поливать раз в месяц
Вместо газона и однолетников - россыпь цветов-спартанцев: смотрятся эффектно, поливать раз в месяц

Опубликовано: 27 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие растения выглядят ухоженно, но почти не требуют внимания

Красивую клумбу или зеленый газон хотят иметь многие садоводы. Но некоторые отказываются от этой идеи, опасаясь бесконечных часов прополки, полива и обрезки не только на грядках, но и в цветнике. Однако, по словам британского эксперта по садоводству Винса Брауна, и без изнурительного труда можно создать на участке великолепное пространство, которое будет радовать глаз. Достаточно выбрать правильные растения и выстроить особую систему.

Откажитесь от газона

Пышный зелёный газон выглядит эффектно, но требует огромных усилий: регулярной стрижки, полива, подкормки. Вместо него эксперт советует использовать почвопокровные растения. Они тоже формируют зелёный ковёр, но требуют обрезки всего 1–2 раза в год.

Какие растения можно посадить:

  • ползучий тимьян — цветущее растение, образует плотный ароматный ковёр;
  • живучка — неприхотлива, быстро разрастается;
  • пахисандра — отлично чувствует себя в тени.

Почвопокровные растения работают как живая мульча: они подавляют сорняки, сохраняют влагу в почве и не требуют постоянного внимания.

Посадите многолетники

Чтобы цветник радовал из года в год, достаточно один раз потратить полдня на посадку многолетних растений. Укоренившись раз, они больше не нуждаются в сложном уходе.

Какие многолетники можно посадить:

  • эхинацея — ее яркие цветы привлекают в сад опылителей;
  • рудбекия — солнечные жёлтые соцветия цветут до заморозков;
  • лилейники — неприхотливы, цветут всё лето, не требуют частого полива.

«Многие многолетники даже лучше растут при минимальном вмешательстве, чем при постоянном уходе», - отмечает источник.

Выбирайте засухоустойчивые растения

Чтобы не тратить вечера на полив, обратите внимание на растения, которые экономно расходуют воду. После укоренения они практически не нуждаются в дополнительном поливе.

Идеальные варианты:

  • средиземноморские травы — розмарин, лаванда, орегано прекрасно растут без частого полива;
  • местные полевые цветы и травы — адаптированы к вашему климату и почти не требуют полива после первого сезона;
  • суккуленты — накапливают влагу в листьях и нуждаются в поливе лишь раз в несколько недель.

Эксперт подчеркивает: создать красивый сад, который не будет отнимать всё свободное время, вполне реально. Достаточно один раз продумать планировку и выбрать растения, которые сами позаботятся о себе.

Ранее Городовой рассказал, чем подкормить вишню и сливу весной.

