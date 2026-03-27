Вместо газона и однолетников - россыпь цветов-спартанцев: смотрятся эффектно, поливать раз в месяц

Красивую клумбу или зеленый газон хотят иметь многие садоводы. Но некоторые отказываются от этой идеи, опасаясь бесконечных часов прополки, полива и обрезки не только на грядках, но и в цветнике. Однако, по словам британского эксперта по садоводству Винса Брауна, и без изнурительного труда можно создать на участке великолепное пространство, которое будет радовать глаз. Достаточно выбрать правильные растения и выстроить особую систему.
Откажитесь от газона
Пышный зелёный газон выглядит эффектно, но требует огромных усилий: регулярной стрижки, полива, подкормки. Вместо него эксперт советует использовать почвопокровные растения. Они тоже формируют зелёный ковёр, но требуют обрезки всего 1–2 раза в год.
Какие растения можно посадить:
- ползучий тимьян — цветущее растение, образует плотный ароматный ковёр;
- живучка — неприхотлива, быстро разрастается;
- пахисандра — отлично чувствует себя в тени.
Почвопокровные растения работают как живая мульча: они подавляют сорняки, сохраняют влагу в почве и не требуют постоянного внимания.
Посадите многолетники
Чтобы цветник радовал из года в год, достаточно один раз потратить полдня на посадку многолетних растений. Укоренившись раз, они больше не нуждаются в сложном уходе.
Какие многолетники можно посадить:
- эхинацея — ее яркие цветы привлекают в сад опылителей;
- рудбекия — солнечные жёлтые соцветия цветут до заморозков;
- лилейники — неприхотливы, цветут всё лето, не требуют частого полива.
«Многие многолетники даже лучше растут при минимальном вмешательстве, чем при постоянном уходе», - отмечает источник.
Выбирайте засухоустойчивые растения
Чтобы не тратить вечера на полив, обратите внимание на растения, которые экономно расходуют воду. После укоренения они практически не нуждаются в дополнительном поливе.
Идеальные варианты:
- средиземноморские травы — розмарин, лаванда, орегано прекрасно растут без частого полива;
- местные полевые цветы и травы — адаптированы к вашему климату и почти не требуют полива после первого сезона;
- суккуленты — накапливают влагу в листьях и нуждаются в поливе лишь раз в несколько недель.
Эксперт подчеркивает: создать красивый сад, который не будет отнимать всё свободное время, вполне реально. Достаточно один раз продумать планировку и выбрать растения, которые сами позаботятся о себе.
