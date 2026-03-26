2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит 
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит 

Опубликовано: 26 марта 2026 17:45
 Проверено редакцией
Чем подкормить вишню и сливу весной

Каждый дачник мечтает, чтобы вишня и слива в саду радовали глаз и давали крупные ягоды. Однако часто надежды не оправдываются: дерево цветет, а завязи осыпаются, плодов мало, да и те вырастают мелкими и кислыми.

Оказывается, чтобы такого не случилось, важно вовремя помочь растению. Опытный садовод, автор канала "На даче у деда Егора" поделился простым рецептом подкормки.

Специалист утверждает, что лучшее время для заботы о косточковых - это ранняя весна. Пока почки только просыпаются, самое время дать деревьям мощный заряд питания.

Рецепт чудо-подкормки

Нам понадобятся всего три ингредиента. Возьмите 500 г азофоски (это универсальное минеральное удобрение), литровую банку молотой яичной скорлупы и 1 кг садового диатомита. Все это нужно просто смешать.

Вносим смесь правильно

Отступите от ствола примерно 20 см и рассыпьте по кругу 2 стакана готового состава. Если снег уже сошел, а земля сухая, обязательно пролейте дерево водой, чтобы питание быстрее дошло до корней. Если еще лежит снег или почва влажная, полив не нужен: полезные вещества сами просочатся вглубь вместе с талой водой.

Благодаря такому рецепту вишня и слива получают полный набор важных микроэлементов: кальций, кремний, магний, бор, а также азот с фосфором. Автор канала уверяет, что при регулярном применении этой подкормки можно стабильно получать до 100 кг урожая с дерева каждый год.

Ранее "Городовой" рассказал, что добавить в лунку при посадке томатов, чтобы собрать богатый урожай.

Автор:
Евгения Сухова
