1 шт. в лунку – и томаты прут как на дрожжах: вырастают крупными, мясистыми и сладкими – урожай до 10 кг с 1 куста

Что добавить в лунку при посадке томатов, чтобы собрать богатый урожай

Каждый дачник мечтает получить щедрый урожай крупных, мясистых и вкусных томатов. Добиться такого результата можно, если правильно заправить лунку. Чем именно, в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал агроном Петр Ломонос.

По словам эксперта, помидоры засыплют изумительно вкусными плодами, если при посадке бросить в лунку небольшую рыбку. Ведь она богата фосфором, кальцием, калием и азотом, которые требуются томатам для активного роста и плодоношения.

Как объяснил Петр Ломонос, достаточно выкопать лунку глубиной 30 сантиметров и обильно пролить ее водой. На дно уложить 1 маленькую рыбку или рыбью голову и обязательно присыпать ее 5-7-сантиметровым слоем грунта. Корни помидоров ни в коем случае не должны соприкасаться с рыбой.

Затем нужно аккуратно вынуть растение, поместить корни в лунку, присыпать почвой и уплотнить. Сразу после посадки томаты лучше хорошо пролить раствором микоризы. Он улучшит приживаемость, обеспечит рост мощных корней и повысит устойчивость к засухе.

Альтернатива для тех, у кого нет маленьких рыбок и рыбьих голов

Если нет рыбы, то на полведра перегноя нужно добавить 1 столовую ложку нитроаммофоски. Перемешать. Выкопать лунки глубиной 15 сантиметров и в каждую внести по 250 миллилитров питательной смеси. Премешать все с грунтом и высадить томаты.

Стоит заметить, что рыба не только способствует активному росту и плодоношению томатов, но и обеспечивает обильное и продолжительное цветение пеларгонии. Это подтверждается наблюдением садоводов:

"У нас у церкви стояли герани и обильно цвели. Я спросила, как делаете, что так шикарно цветут. Оказалось, что при посадке в вазоны кладут недорогую рыбу. Я попробовала у себя, и мои гераньки тоже обильно цвели. В рыбе много фосфора".

