2 ложки в лунку – и томаты растут как на черноземе, плодоносят как угорелые до самых морозов: в плодах 10/10 кустов
2 ложки в лунку – и томаты растут как на черноземе, плодоносят как угорелые до самых морозов: в плодах 10/10 кустов

Опубликовано: 13 марта 2026 22:01
 Проверено редакцией
2 ложки в лунку – и томаты растут как на черноземе, плодоносят как угорелые до самых морозов: в плодах 10/10 кустов
2 ложки в лунку – и томаты растут как на черноземе, плодоносят как угорелые до самых морозов: в плодах 10/10 кустов
Что добавить в лунку при посадке томатов, чтобы собрать богатый урожай 

Каждый дачник мечтает о богатом урожае мясистых и вкусных томатов. Чтобы добиться такого результата, огородной культуре нужны не только своевременный полив и правильный уход, но и питательные вещества. Чем заправить лунку, чтобы обеспечить молодые томаты питанием, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" объяснила агроном Елена Николаева.

Заправка для лунки

По словам эксперта, сажать томаты лучше в питательную лунку. Для этого при посадке нужно внести 1 столовую ложку рыбной муки и 1 столовую ложку золы подсолнечника. После все хорошо присыпать почвой, пролить водой и поместить томат в лунку. Снова присыпать грунтом, чуть уплотнить и полить.

Как это работает

Как отметила агроном Елена Николаева, рыбная мука содержит азот и фосфор, которые важны для активного роста огородной культуры и формирования крепкой корневой системы. В итоге завязи не опадают, а томаты активно цветут и радуют обилием плодов.

Зола подсолнечника богата калием, который улучшает вкусовые качества помидоров и увеличивает урожайность. В результате томаты вырастают крупными, мясистыми и сладкими.

Альтернатива от агронома Петра Ломоноса

Если нет рыбной муки или золы подсолнечника, то можно смешать 1 столовую ложку нитроаммофоски с половиной ведра перегноя. Затем подготовить лунки глубиной 15 сантиметров, в каждую внести по 1 стакану такой смеси, перемешать с грунтом и высадить томаты.


