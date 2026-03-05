При появлении первых 2 листьев у томатов – обязательно: 1 г в воду – и рассада попрет как на дрожжах, будет мощной и стойкой

Чем подкормить рассаду томатов при появлении первых 2 настоящих листьев

Сезон посева семян в самом разгаре, и каждый огородник стремится вырастить крепкую и мощную рассаду томатов, чтобы получить богатый урожай. И уход за огородной культурой начинается уже при появлении первых всходов, а когда у томатов вырастают 2 настоящих листочка, растения пора подкармливать. Как именно, объяснила опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Уход за молодыми всходами

По словам эксперта, как только томаты взошли, с них нужно снять пленку и поставить на светлый подоконник или под фитолампу, разместив ее на расстоянии 15 сантиметров от листьев. Досвечивать растения необходимо каждый день по 4 часа.

Важно помнить, что молоденькая рассада томатов не любит очень много воды, поэтому поливать ее следует очень аккуратно: из чайной ложки, пульверизатора или шприца.

Первая подкормка

Как только у рассады томатов появятся 2 первых настоящих листочка, нужно ее подкормить. Чтобы приготовить удобрение, понадобится развести 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 каплю йода в 1 литре воды. Все размешать и полить томаты под корень чуть по влажному грунту из расчета 1 чайная ложка под каждый корешок.

Вторая подкормка

По словам автора Дзен-канала "Наша дача" (18+), при появлении у томатов 3-4 настоящих листьев можно растворить 1 грамм нитрофоски, 1 грамм суперфосфата и 2 грамма сернокислого калия в 2 литрах воды. Все размешать и аккуратно полить рассаду, не заливая.

Если рассада вытягивается

Чтобы рассада не вытягивалась, ей нужно обеспечить хорошее освещение и оптимальную температуру: 18-20 градусов. Для этого можно закрыть батарею под подоконником, где стоят томаты.

При этом сеянцы важно вовремя распикировать и заглубить: делать это нужно при появлении 2 настоящих листьев. Иначе томаты будут конкурировать между собой за питательные вещества, свет и вытянутся. Полив должен быть водой комнатной температуры, ни в коем случае не холодной. При этом важно стараться, чтобы вода не попадала на листья.

