Сытный салат-бургер с фаршем – но без вредной булочки: готовится за 10 минут – абсолютно безопасен для фигуры

Этот салат и правда по вкусу как бургер – но без булочки. Он насыщает так, что вам больше не захочется ничем дополнять обед или ужин. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Виктория Курачёва.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- фарш (куриный или говяжий) – 250 г;
- салат айсберг – половина кочана;
- томаты – 2 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- маринованные огурцы;
- майонез – 2 ст. л.;
- кетчуп – 1 ст. л.;
- горчица – 1,5 ч. л.;
- соль и молотый черный перец.
Рецепт можно варьировать. Например, если вам нравится поострее – добавьте халапеньо.
Способ приготовления
Около 5 минут обжаривайте фарш на сковороде, разогретой на несильном огне без масла, а в конце добавьте соль и перец. Салат нарежьте квадратиками, помидоры – тонкими ломтиками, лук – полукольцами, а маринованные огурцы – кружочками. Все ингредиенты добавьте в одну емкость.
В другой посуде перемешайте майонез, кетчуп и горчицу так, чтобы добиться однородной массы. Добавьте заправку к остальным ингредиентам и все хорошо перемешайте. Можно добавить еще соли по вкусу.
