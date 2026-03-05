Сытный салат-бургер с фаршем – но без вредной булочки: готовится за 10 минут – абсолютно безопасен для фигуры

Новости по теме

Приготовьте этот салат на 23 февраля – и подруги будут охотиться за рецептом: свежий, легкий, сытный, мясной – и ни капли майонеза

Перейти

Взрыв вкуса: Сицилийский салат станет фаворитом на вашем столе – рецепт

Перейти

Каждый год на 8 марта шинкую салат "Южанка": сочный, пикантный и вкусный – улетает со стола первым

Перейти

Салат "Морской" готовлю каждое 8 марта: Девочки просто пищат от счастья

Перейти

2 свеклы и 1 яблоко – а на выходе сочный и вкусный салат: обставит "Винегрет" и "Шубу" – и на праздник, и на каждый день

Перейти