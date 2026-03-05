Городовой / Полезное / Сытный салат-бургер с фаршем – но без вредной булочки: готовится за 10 минут – абсолютно безопасен для фигуры
Сытный салат-бургер с фаршем – но без вредной булочки: готовится за 10 минут – абсолютно безопасен для фигуры

Опубликовано: 5 марта 2026 23:29
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить салат-бургер с фаршем и что добавить в него для остринки

Этот салат и правда по вкусу как бургер – но без булочки. Он насыщает так, что вам больше не захочется ничем дополнять обед или ужин. Рецептом поделилась автор портала «Лайфхакер» Виктория Курачёва.

Ингредиенты

Вам потребуются:

  • фарш (куриный или говяжий) – 250 г;
  • салат айсберг – половина кочана;
  • томаты – 2 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • маринованные огурцы;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • кетчуп – 1 ст. л.;
  • горчица – 1,5 ч. л.;
  • соль и молотый черный перец.

Рецепт можно варьировать. Например, если вам нравится поострее – добавьте халапеньо.

Способ приготовления

Около 5 минут обжаривайте фарш на сковороде, разогретой на несильном огне без масла, а в конце добавьте соль и перец. Салат нарежьте квадратиками, помидоры – тонкими ломтиками, лук – полукольцами, а маринованные огурцы – кружочками. Все ингредиенты добавьте в одну емкость.

В другой посуде перемешайте майонез, кетчуп и горчицу так, чтобы добиться однородной массы. Добавьте заправку к остальным ингредиентам и все хорошо перемешайте. Можно добавить еще соли по вкусу.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить быстрые лепешки с сыром.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
