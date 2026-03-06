Городовой / Полезное / Обычные котлеты забыты: Готовлю теперь биточки по-французски - нежные, с начинкой
Обычные котлеты забыты: Готовлю теперь биточки по-французски - нежные, с начинкой

Опубликовано: 6 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного мясного блюда.

Котлеты, пожалуй, самое популярное мясное блюдо, любимое многими. Но и они со временем могут надоесть. Расскажем, что можно ещё приготовить из фарша на замену котлетам, получается вкусно, сытно и весьма необычно.

Как приготовить вкусные биточки с начинкой и сырной шапочкой, рассказывают на канале "Простые рецепты".

Для приготовления биточков по-французски пригодятся следующие продукты:

  • 600 г куриного фарша;
  • 1 репчатый лук;
  • специи и соль;
  • 40 г топлёного масла;
  • 1 ч. л. сухого чеснока или 2 зубца свежего.

Для начинки берите:

  • 0,5 луковицы;
  • 1 маринованный огурец;
  • 3 крупных шампиньона;
  • 1 помидор;
  • масло для жарки;
  • соль и специи.

Для сырной шапочки необходимо:

  • 4 ст. л. майонеза;
  • 100 г сыра;
  • 1 зубец чеснока.

Способ приготовления биточков по-французски

  1. Для мясной основы фарш смешиваем с нарезанным луком, добавляем чеснок, растопленное масло, специи и соль. Из массы делаем шарики, укладываем их на противень и в каждом делаем углубление ложкой.
  2. Для начинки грибы и лук нарезаем и жарим на масле. Помидор и огурец измельчаем, подсаливаем. Смешиваем продукты и выкладываем начинку поверх мясной основы.
  3. Для шапочки сыр натираем, чеснок пропускаем через пресс, добавляем майонез. По ложке кладём поверх начинки.
  4. Запекать биточки будем в духовке, разогретой на 180 градусов, время - 20 минут. Вкусное блюдо готово, подаём его с любым гарниром.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно покрасить яйца на Пасху необычным способом.

Автор:
Марина Котова
Полезное
