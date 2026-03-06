Обычные котлеты забыты: Готовлю теперь биточки по-французски - нежные, с начинкой

Котлеты, пожалуй, самое популярное мясное блюдо, любимое многими. Но и они со временем могут надоесть. Расскажем, что можно ещё приготовить из фарша на замену котлетам, получается вкусно, сытно и весьма необычно.
Как приготовить вкусные биточки с начинкой и сырной шапочкой, рассказывают на канале "Простые рецепты".
Для приготовления биточков по-французски пригодятся следующие продукты:
- 600 г куриного фарша;
- 1 репчатый лук;
- специи и соль;
- 40 г топлёного масла;
- 1 ч. л. сухого чеснока или 2 зубца свежего.
Для начинки берите:
- 0,5 луковицы;
- 1 маринованный огурец;
- 3 крупных шампиньона;
- 1 помидор;
- масло для жарки;
- соль и специи.
Для сырной шапочки необходимо:
- 4 ст. л. майонеза;
- 100 г сыра;
- 1 зубец чеснока.
Способ приготовления биточков по-французски
- Для мясной основы фарш смешиваем с нарезанным луком, добавляем чеснок, растопленное масло, специи и соль. Из массы делаем шарики, укладываем их на противень и в каждом делаем углубление ложкой.
- Для начинки грибы и лук нарезаем и жарим на масле. Помидор и огурец измельчаем, подсаливаем. Смешиваем продукты и выкладываем начинку поверх мясной основы.
- Для шапочки сыр натираем, чеснок пропускаем через пресс, добавляем майонез. По ложке кладём поверх начинки.
- Запекать биточки будем в духовке, разогретой на 180 градусов, время - 20 минут. Вкусное блюдо готово, подаём его с любым гарниром.
