Никакой химозы: окунаю пасхальные яйца в эту жидкость - скорлупки становятся ярче солнца, даже разбивать жалко

Пасха все ближе, поэтому пора задуматься о способах покраски яиц. В 2026 году большой популярностью будут пользоваться натуральные красители. Стоит отказаться от любой химии, которую можно встретить на полках магазинов. Это сделает яйца безопасными для употребления.
Для создания желтых скорлупок отлично подойдет куркума. Она обладает насыщенным пигментом, который сохраняется на яйцах даже без уксуса.
Что понадобится:
- куриные яйца – 10 штук;
- вода – 2 литра;
- куркума – 50 г.
Изначально необходимо подготовить яйца, промыть их чистой водой, убедиться в отсутствии трещин. В кастрюлю влить воду, добавить куркуму и размешать до растворения. Поставить на огонь, выложить яйца и отварить до готовности. На это уйдет 10 минут.
Для получения светлого оттенка нужно вытащить яйца сразу. Насыщенный цвет появится только в том случае, если оставить скорлупки в отваре минимум на 2 часа. После этого нужно обтереть пасхальные яйца бумажными полотенцами для удаления влаги.
Можно оставить яйца матовыми, но если хочется придать им глянцевый оттенок, то достаточно воспользоваться растительным маслом. Наносить его удобно с помощью ватных дисков или обычных салфеток.
Далее можно подавать пасхальные яйца к столу. Солнечные скорлупки точно станут украшением в этот светлый праздник.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить пасхальный кулич на кефире.