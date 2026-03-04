Городовой / Полезное / Рецепт кулича на кефире - нежная, пышная и вкусная выпечка: с фабричной не сравнится, просто тает во рту
Рецепт кулича на кефире - нежная, пышная и вкусная выпечка: с фабричной не сравнится, просто тает во рту

Опубликовано: 4 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как приготовить куличи на Пасху

Приближается Пасха, поэтому пора задуматься о рецептах куличей. Домашняя выпечка всегда превосходит по качеству фабричный вариант. Портал «Городовой» предлагает воспользоваться рецептом куличей на кефире.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 500 г;
  • сахар – 170 г;
  • вода – 70 мл;
  • кефир – 300 мл;
  • изюм – 150 г;
  • дрожжи сухие – 1 пакетик;
  • куриные яйца – 3 штуки;
  • масло сливочное – 100 г;
  • соль – 3 щепотки;
  • готовая глазурь – 2 пакетика;
  • посыпка – 1 пакетик.

Приготовление:

Слегка подогреваем воду, далее добавляем дрожжи и небольшое количество сахара. В отдельной миске взбиваем желтки, теплый кефир, остальной сахар, соль. Разогреваем сливочное масло, остужаем и вливаем к дрожжам. Далее всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто, накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 2 часа.

Промываем изюм, добавляем в тесто, еще раз вымешиваем его. Формы застилаем пергаментной бумагой, наполняем на половину каждую. Даем отстояться еще 1 час. Далее прогреваем духовку до 180 градусов, ставим куличи выпекаться на 40 минут. Готовность можно проверить с помощью шпажки. Она должна оставаться сухой после извлечения.

Даем куличам остыть, далее вынимаем их из форм. Покрываем верхушку каждого кулича готовой глазурью, украшаем кондитерской посыпкой. После этого выпечку можно подавать к столу.

Полина Аксенова
Полезное
