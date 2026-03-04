Рецепт кулича на кефире - нежная, пышная и вкусная выпечка: с фабричной не сравнится, просто тает во рту

Приближается Пасха, поэтому пора задуматься о рецептах куличей. Домашняя выпечка всегда превосходит по качеству фабричный вариант. Портал «Городовой» предлагает воспользоваться рецептом куличей на кефире.
Ингредиенты:
- мука пшеничная – 500 г;
- сахар – 170 г;
- вода – 70 мл;
- кефир – 300 мл;
- изюм – 150 г;
- дрожжи сухие – 1 пакетик;
- куриные яйца – 3 штуки;
- масло сливочное – 100 г;
- соль – 3 щепотки;
- готовая глазурь – 2 пакетика;
- посыпка – 1 пакетик.
Приготовление:
Слегка подогреваем воду, далее добавляем дрожжи и небольшое количество сахара. В отдельной миске взбиваем желтки, теплый кефир, остальной сахар, соль. Разогреваем сливочное масло, остужаем и вливаем к дрожжам. Далее всыпаем просеянную муку, замешиваем тесто, накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте на 2 часа.
Промываем изюм, добавляем в тесто, еще раз вымешиваем его. Формы застилаем пергаментной бумагой, наполняем на половину каждую. Даем отстояться еще 1 час. Далее прогреваем духовку до 180 градусов, ставим куличи выпекаться на 40 минут. Готовность можно проверить с помощью шпажки. Она должна оставаться сухой после извлечения.
Даем куличам остыть, далее вынимаем их из форм. Покрываем верхушку каждого кулича готовой глазурью, украшаем кондитерской посыпкой. После этого выпечку можно подавать к столу.
Ранее портал «Городовой» рассказал, как приготовить пиццу "Без заморочек".