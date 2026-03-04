Городовой / Город / Женский день в Эрмитаже: вход свободный плюс три топ-выставки
Опубликовано: 4 марта 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
8 марта музей будет работать с 11:00 до 18:00.

К 8 Марта Эрмитаж откроет двери бесплатно для всех.

Посетители смогут осмотреть постоянные коллекции и три новые выставки, которые запустят ко Международному женскому дню: «Архитектура книги», «Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве» и «За пределами ученого искусства. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа». Об этом рассказали в пресс-службе ведущего петербургского музея.

С 2026 года 8 марта станет днем бесплатного входа не только в Главный музейный комплекс и Главный штаб, но и в Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра Первого, уточнили в Эрмитаже.

В этот день музей примет гостей с 11:00 до 18:00. Бесплатные билеты можно будет забронировать поэтапно на официальном сайте или купить в кассах до 17:00.

Юлия Аликова
Город
