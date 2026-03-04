Городовой / Вопросы о Петербурге / Вот те крест: почему Крестовский остров назван так — 4 версии историков
Вот те крест: почему Крестовский остров назван так — 4 версии историков

Опубликовано: 4 марта 2026 17:37
 Проверено редакцией
Почему Крестовский остров так назван и к какому району отнесен

Крестовский остров — один из самых известных островов в дельте Невы, любимое место отдыха петербуржцев и гостей города. Он расположен в западной части Санкт-Петербурга и административно относится к Петроградскому району. Вместе с соседними Каменным и Елагиным островами составляет исторический район «Острова».

Происхождение названия
Почему остров называется Крестовским, доподлинно неизвестно. Существуют несколько легенд на этот счет, но все они так или иначе связаны с крестом. Историки выдвигают такие версии:

  • Финские корни. На старых финских картах Крестовский остров обозначался как Ristisaari. Это буквально переводится как «крестовый остров».
  • Древняя часовня. По самой распространённой легенде, ещё до того, как был построен Петербург, на острове стояла часовня. Ее большой крест служил ориентиром.
  • Находка строителей. Согласно другой версии, во время строительства на острове особняка для сестры Петра I, Натальи Алексеевны, на этом месте был найден в земле большой крест.
  • Форма озера. Некоторые исследователи предполагают, что название могло появиться из-за крестообразной формы озера, находившегося в центре острова.

Интересно, что у острова были и другие имена. В 1717 году его называли островом Святой Натальи, а в 1741 году — Христофоровским островом. В советский период, с 1934 по 1993 год, вместе с соседними островами он входил в группу Кировских островов.

Ранее Городовой рассказал, соленая или пресная вода в Финском заливе и кто в ней обитает.

Алина Владимирова
