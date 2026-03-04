Тайник с золотом и призрак Распутина: эти и другие городские легенды загадочного Питера

Какие легенды популярны в Санкт-Петербурге?

В каждом городе существуют свои легенды, но, пожалуй, во всем мире нет ни одного населенного пункта, где бы старых сказок и преданий было так же много, как в Санкт-Петербурге. Буквально с каждым историческим зданием здесь связаны какие-то интересные и загадочные интересные. Некоторые из них вызывают ужас, а другие - любопытство. Расскажем о самых популярных легендах таинственного Питера.

Исаакиевский собор

Питерцы рассказывают туристам историю об архитекторе Монферране, которому предсказали смерть сразу после строительства этого грандиозного сооружения. Увы, но предсказание сбылось - мастер умер всего через месяц после освящения храма.

Шпиль Адмиралтейства

Существует легенда, будто внутри этого шпиля хранится тайник с образцами золотых монет, которые выпустили сразу после основания города. Но по факту это выдумки - на самом деле здесь держат старые газеты, один из образцов советской Конституции и ларь с информацией о мастерах, которые когда-либо ремонтировали шпиль.

Обводной канал

В 1923 году во время строительства возле теплотрассы здесь нашли неизвестные останки человека. Заморачиваться с похоронами в те годы не стали, а просто выбросили кости на помойку. После этого на печально известном мосту стали происходить жуткие вещи - именно его выбирают самоубийцы, чтобы свести счеты с жизнью. В одном только 1993 году здесь совершилось 303 случая суицида.

Квартира на Гороховой, 64

По этому адресу несколько столетий назад жил Григорий Распутин. Отсюда он и отправился в Юсуповский дворец, где был жестоко убит заговорщиками. Здесь и сейчас проживают люди, которые рассказывают, будто призрак Распутина все еще обитает на втором этаже. Его туманную фигуру до сих пор видят в темном коридоре.

Гороховая, 47

В доме №47 на той же улице размещается мрачная Лестница дьявола. Существует легенда, что здание было специально построено для проведения ритуалов членов масонской ложи и их таинственных встреч. Эзотерики верят, что Лестница дьявола, которая расположена внутри, соединяет Санкт-Петербург и преисподнюю, со страшными обитателями которой здесь можно встретиться.

Согласитесь, каждая легенда звучит впечатляюще и даже угрожающе, но разве внутри не появилось желание посетить эти места, чтобы прочувствовать на себе эту притягательную мистическую атмосферу Питера?

