Городовой / Полезное / Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подкормка рассады томатов: копеечное средство из аптеки, которое творит чудеса - никакой фитофторы и "черной ножки" Полезное
Сколько дней отдыхаем в честь 8 Марта и будет ли в пятницу сокращенный рабочий день - разъяснения Полезное
5 правил стильных женщин из Петербурга: они выбирают не деньги, а умный подход Вопросы о Петербурге
Бросаю овсянку на сковороду – и через 15 минут сочные котлеты готовы: о мясе все сразу забыли – быстро, просто и вкусно Полезное
Три супергероини Петербурга спасли ребенка: Смольный наградил их знаком отличия Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные

Опубликовано: 5 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные
Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные
Городовой ру
Рекомендации от агронома Давыдовой

Каждый дачник отдает предпочтение определенному виду томатов. Некоторые огородники любят исключительно желтые сорта, другие — красные. Для одних идеалом являются томаты черри, тогда как другие ценят крупные плоды, такие как «Бычье сердце».

На сегодняшний день рынок завален семенами разнообразных сортов томатов. Агроном Ксения Давыдова советует присмотреться к сорту «Пудовик».

По словам специалиста, сорт отлично подходит как для выращивания в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Высота кустов может достигать 1,7 м. Для получения большого урожая рекомендуется формировать растение в 1–2 стебля. Поскольку побеги у кустов достаточно слабые, требуется их подвязка и пасынкование.

Плоды начинают созревать приблизительно через 100 дней после появления первых всходов. Все томаты характеризуются крупным размером. Наиболее крупные экземпляры могут достигать веса 500 г. В среднем с одного куста можно собрать около 5 кг урожая.

Созревшие томаты имеют сердцевидную форму и насыщенный малиновый цвет. Их мякоть отличается мясистостью и выраженным ароматом. Эти томаты обладают превосходными вкусовыми качествами, в них отлично сочетается сладость с лёгкой кислинкой.

Эти томаты идеально подходят для употребления в свежем виде, а ещё они отлично смотрятся в стеклянных консервных банках!

Ранее мы рассказали, как получить крепкую рассаду томатов.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью