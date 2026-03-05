Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные

Новости по теме

По 25 клубней с куста - не предел: собираю урожай картофеля тоннами - 2 сорта-рекордсмена, дают урожай даже в "бетоне"

Перейти

Не перец, а награда дачника: валит плодами без продыху и в жару, и в холода – урожай собираем по 5 кг с 1 куста

Перейти

Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки

Перейти

Не перец, а подарок Судьбы: штампует плоды как бешеный даже в суровое лето – урожай собираем бочками, по 20 шт. с 1 куста

Перейти

До 15 кг с куста даже в поганое лето: этот сорт шпарит плоды как заведенный – не томат, а сладкий сон

Перейти