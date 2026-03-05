Не сорт, а настоящая "пушка": выстреливает плодами как крейсер Аврора – помидоры крупные, сочные и невероятно ароматные

Каждый дачник отдает предпочтение определенному виду томатов. Некоторые огородники любят исключительно желтые сорта, другие — красные. Для одних идеалом являются томаты черри, тогда как другие ценят крупные плоды, такие как «Бычье сердце».
На сегодняшний день рынок завален семенами разнообразных сортов томатов. Агроном Ксения Давыдова советует присмотреться к сорту «Пудовик».
По словам специалиста, сорт отлично подходит как для выращивания в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Высота кустов может достигать 1,7 м. Для получения большого урожая рекомендуется формировать растение в 1–2 стебля. Поскольку побеги у кустов достаточно слабые, требуется их подвязка и пасынкование.
Плоды начинают созревать приблизительно через 100 дней после появления первых всходов. Все томаты характеризуются крупным размером. Наиболее крупные экземпляры могут достигать веса 500 г. В среднем с одного куста можно собрать около 5 кг урожая.
Созревшие томаты имеют сердцевидную форму и насыщенный малиновый цвет. Их мякоть отличается мясистостью и выраженным ароматом. Эти томаты обладают превосходными вкусовыми качествами, в них отлично сочетается сладость с лёгкой кислинкой.
Эти томаты идеально подходят для употребления в свежем виде, а ещё они отлично смотрятся в стеклянных консервных банках!
