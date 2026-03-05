Что сейчас происходит в Дубае и Фуджейре - хроника событий: рассказ российской туристки из ОАЭ

С чем столкнулись российские туристы в ОАЭ

Ситуация в мире меняется стремительно, и те страны, где еще вчера обстановка казалась стабильной, сегодня могут превратиться в центр противостояния. В субботу, 28 февраля, конфликт на Ближнем Востоке вспыхнул с новой силой.

В Объединенных Арабских Эмиратах находятся тысячи российских туристов, которые оказались заложниками ситуации. Среди них - тревел-блогер Саша Коновалова.

Как все начиналось

Первые два дня поездки в Дубай прошли идеально. Однако 28 февраля размеренный отдых нарушили странные звуки. Девушка подумала, что рядом какая-то стройка, но вскоре узнала, что происходит на самом деле.

"Стало тревожно, но вечер в целом был спокойным. Многие люди писали в чатах, что спокойно отдыхают на пляжах и гуляют по торговым центрам", - отметила Коновалова.

Вечером того же дня туристка увидела вспышки в небе и громкие хлопки. Это заставило ее немедленно вернуться в отель. В лобби собралось много людей, но паники не было.

Ночь 1 марта

Самый пугающий момент наступил глубокой ночью. Сигнал тревоги на телефонах разбудил всех постояльцев отеля. Власти ОАЭ разослали экстренное уведомление о том, что атаки отражены, но попросили держаться подальше от пляжей.

День 1 марта

Утром атмосфера казалась обычной: люди завтракали, общались и не подавали виду, что происходит что-то страшное. После завтрака Саша Коновалова решила выйти на прогулку, но очередной громкий хлопок заставил ее вернуться в номер. Больше из отеля она не выходила.

Дальнейшие действия

Туристка решила не отказываться от путешествия полностью, но маршрут пришлось немного скорректировать. В понедельник, 2 марта, девушка переселилась в другой забронированный отель. Еще через два дня блогер переехала в Фуджейру, где обстановка спокойнее.

Один из подписчиков блогера поинтересовался, стоит ли отменять тур на апрель. На что Коновалова посоветовала отказаться от путешествия.

"Вроде поспокойнее стало, самолеты залетали понемногу. <...> Я бы лучше в Египет сейчас поехала", - добавила туристка.

