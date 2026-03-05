Городовой / Полезное / Не мусор, а золото: 1 шт. в воду – и толстянку не унять: штампует сочные листья без остановки – вся покрылась облаком цветов
Не мусор, а золото: 1 шт. в воду – и толстянку не унять: штампует сочные листья без остановки – вся покрылась облаком цветов

Опубликовано: 5 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Не мусор, а золото: 1 шт. в воду – и толстянку не унять: штампует сочные листья без остановки – вся покрылась облаком цветов
Не мусор, а золото: 1 шт. в воду – и толстянку не унять: штампует сочные листья без остановки – вся покрылась облаком цветов
Legion-Media
Как заставить крассулу выдать десятки сочных листьев и зацвести 

Толстянка или крассула есть у многих цветоводов. Ведь это неприхотливое декоративное растение, которое считается символом достатка и способно украсить любой интерьер. Но иногда толстянка ленится и не торопится выпускать новые ветки с сочными листьями и все больше напоминает сухую корягу. Как исправить ситуацию и даже заставить крассулу зацвести, рассказала автор Дзен-канала "Цветущий фикус" (18+).

По словам эксперта, для активного роста и тем более для запуска цветения толстянке требуются азот, фосфор, кальций и калий. Особенно важно внести их весной, когда начинается период активной вегетации крассулы.

Первая подкормка

При этом совершенно не обязательно покупать удобрение в магазине. Можно приготовить его самостоятельно, в домашних условиях. Для этого потребуется залить кожуру от 1 банана 1 литром воды и настоять 3 дня. За это время калий, который содержится в банановой шкурке, перейдет в легкодоступную форму.

Как только 3 дня пройдет, настой следует хорошо процедить и полить им толстянку под корень. Это оживит "денежное дерево" и поспособствует закладке цветочных почек.

Вторая подкормка

Для формирования крепкого ствола и веток толстянке нужен кальций. Для приготовления подкормки достаточно залить 1/2 стакана молотой яичной скорлупы 1 литром воды. Настоять 10 дней. Затем настой процедить и полить толстянку.

Третья подкормка

Если толстянка сбрасывает листья, то ей не хватает или солнечного света, или азота. В таком случае нужно развести 1 грамм любого удобрения с формулой NPK 20-10-10 и полить крассулу под корень. Новые ветки и листья не заставят себя ждать.

Как заставить толстянку зацвести

В Южной Африке толстянка начинает цвести, когда ночи становятся прохладными, а дни – короткими. А значит, чтобы заставить толстянку выпустить бутоны, нужно понизить температуру на подоконнике до +10-15 градусов. Для этого на ночь следует закрывать батарею отопления одеялом и приоткрывать форточку или окно. Важно знать, что цветут только крассулы в возрасте старше 5-7 лет.

Ранее мы поделились еще одним простым способом запуска цветения у толстянки.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
