1 чайная ложка в воду – и толстянка выпустит десятки сочных листьев и белоснежное облако цветов

Опытный цветовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+) рассказала, как добиться от толстянки сочных листьев и облака цветов. Прохожие будут в удивлении заглядывать в окна, ведь далеко не каждый знает, что "денежное дерево" способно цвести.

По словам эксперта, радовать цветением может только толстянка в возрасте старше 5 лет. Поэтому если ваша крассула пока молода, стимулировать ее на цветение бессмысленно.

Устраиваем стресс

В отличие от многих комнатных растений толстянка не нуждается в солнечном свете для выпуска бутонов. Наоборот, "денежное дерево" охотнее цветет осенью или зимой, когда световой день очень короткий.

Чтобы добиться от толстянки цветения, следует вынести ее на какое-то время на балкон или в сени. Температура воздуха при этом должна быть 6-14 градусов. Не меньше и не больше.

Вносим подкормку

Через несколько дней или неделю крассулу нужно занести обратно в теплую комнату и подкормить. Для приготовления удобрения достаточно развести 1 чайную ложку азофоски в полутора литрах воды. Перемешать и полить толстянку под корень. Затем необходимо растворить 4 капли циркона в 1 литре воды и опрыскать крассулу по листу. Это простимулирует цветение. Уже через 3 недели толстянка порадует пышным облаком цветов.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за рекомендации и рассказали, как им самим удается добиться цветения от крассулы:

"Читала, что поможет яблоко, если его положить рядом с горшком с толстянкой и накрыть обоих полиэтиленовым пакетом. В таком случае образуется газ этилен, который стимулирует цветение". "Невестка с сыном уехали на два месяца, брату было не до цветка. В результате зацвел – красота". "Стояла-стояла у меня толстянка в полутемной комнате. Потом переставила я ее на солнечный подоконник в свою спальню. А окно у меня там все время приоткрыто. Зимой температура в комнате опускается до плюс 10 градусов. Ну а между шторой и окном еще холоднее. Вот в этот год толстянка у меня впервые и зацвела".

