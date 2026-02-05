Старинный город в самом сердце России: святые обители и пещеры, о которых мало кто знает - 226 км от Москвы

В сердце Центральной России есть места, которые словно застыли во времени. Такие города не мелькают в туристических рейтингах, и потому о них знают немногие.

Там нет навязчивого сервиса, модных бутиков и дорогих ресторанов. Зато в них можно почувствовать атмосферу старинной Руси. Один из таких городов - Старица в Тверской области.

Немного истории

Старица - один из древнейших городов России, который появился в 1297 году. Изначально он носил название Городеск и выполнял функцию пограничной крепости на левом берегу Волги. Только в начале XVI века город переименовали в Старицу.

Важный этап в судьбе города связан с эпохой Ивана Грозного. В 1566 году Старица вошла в опричнину: ее обнесли каменными стенами, а сам царь неоднократно останавливался здесь.

В XVIII–XIX веках окрестности города прославились добычей известняка, который называли "старицкий мрамор". Для этого в скалах вырубали огромные пещеры‑каменоломни, но сегодня эти подземелья заброшены.

Что посмотреть

Среди ключевых достопримечательностей - Свято‑Успенский монастырь и церковь Параскевы Пятницы. Особого внимания заслуживает живописное место "Старицкие ворота".

Кроме архитектурных памятников, гостям города доступны интересные музеи. Вот некоторые из них:

музей пекарского дела;

музей русской печи;

музей фарфора, стекла и керамики;

краеведческий музей.

Местные изюминки

Так называемые слойки Вульфа считаются настоящим символом региона. Это яблочное лакомство подавали к чаю в доме Павла Ивановича Вульфа, где бывал Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас слойки можно попробовать в городских кафе.

Для ночлега подойдет гостиница "Особняк на Карла Маркса". Стоимость одной ночи составляет 2 500 рублей, сообщает канал "Русские тайны".

Расстояние от Москвы до Старицы - 226 км. На машине поездка составит около 3 часов езды. Этот город понравится тем, кто ценит неспешные прогулки, любит разглядывать детали и ищет умиротворение.

