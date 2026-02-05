Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна

Новости по теме

Этот трюк с солью изменит вашу кухню: холодильник без запаха - еда не портится

Перейти

Минздрав бьёт тревогу: соль и сахар в рационе россиян перешагнули опасную грань

Перейти

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

В холодильнике, целлофановом или бумажном пакете? Закрываем извечный спор — как петербуржцам правильно хранить хлеб

Перейти

Кидаю носок на подоконник - и конденсата как не бывало: стекло и откосы сухие, как пески Сахары

Перейти