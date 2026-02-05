Городовой / Полезное / Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где находится каток у Флагштока в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Антитренд интерьера: шторки для ванной - прошлый век, их заменили стильным гигиеничным решением Полезное
1 чайная ложка в воду – и толстянка выпустит десятки сочных листьев и белоснежное облако цветов Полезное
Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды Полезное
Старинный город в самом сердце России: святые обители и пещеры, о которых мало кто знает - 226 км от Москвы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна

Опубликовано: 5 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна
Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна
legion-media

Малосольная скумбрия исчезает со стола моментально — сколько ни купи, все будет мало. Однако можно засолить рыбу самостоятельно в домашних условиях.

Достаточно сложить необходимые ингредиенты в пакет и оставить на сутки. В результате получается нежная рыба с идеальным балансом соли.

Ингредиенты:

  • скумбрия — 1 шт. (500 г);
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лавровый лист, перец горошком — по вкусу.

Свежую скумбрию тщательно промываем, вскрываем брюшко, вынимаем внутренности, затем срезаем плавники, отделяем хвост и голову. Затем в обычный полиэтиленовый пакет насыпаем соль и сахар.

Далее в пакет кладем скумбрию и равномерно распределяем соль с сахаром по всей поверхности — снаружи и внутри тушки. Пакет плотно завязываем и убираем в холодильник ровно на сутки.

Спустя 24 часа достаем рыбу и нарезаем на кусочки. Малосольная скумбрия отлично сочетается с отварным картофелем, свежим луком и черным хлебом.

Можно разнообразить вкус и добавить при засолке специи, например, черный перец, кориандр или лавровый лист. Они придадут рыбе пряный оттенок. Однако многие предпочитают классический вариант. Соль и сахар подчеркивают натуральный вкус скумбрии. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить ленивые мини-пиццы за 10 минут.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью