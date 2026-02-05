Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна

Малосольная скумбрия исчезает со стола моментально — сколько ни купи, все будет мало. Однако можно засолить рыбу самостоятельно в домашних условиях.
Достаточно сложить необходимые ингредиенты в пакет и оставить на сутки. В результате получается нежная рыба с идеальным балансом соли.
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 шт. (500 г);
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- лавровый лист, перец горошком — по вкусу.
Свежую скумбрию тщательно промываем, вскрываем брюшко, вынимаем внутренности, затем срезаем плавники, отделяем хвост и голову. Затем в обычный полиэтиленовый пакет насыпаем соль и сахар.
Далее в пакет кладем скумбрию и равномерно распределяем соль с сахаром по всей поверхности — снаружи и внутри тушки. Пакет плотно завязываем и убираем в холодильник ровно на сутки.
Спустя 24 часа достаем рыбу и нарезаем на кусочки. Малосольная скумбрия отлично сочетается с отварным картофелем, свежим луком и черным хлебом.
Можно разнообразить вкус и добавить при засолке специи, например, черный перец, кориандр или лавровый лист. Они придадут рыбе пряный оттенок. Однако многие предпочитают классический вариант. Соль и сахар подчеркивают натуральный вкус скумбрии. Приятного аппетита!
