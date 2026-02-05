Городовой / Вопросы о Петербурге / Где находится каток у Флагштока в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Антитренд интерьера: шторки для ванной - прошлый век, их заменили стильным гигиеничным решением Полезное
Солю скумбрию в пакете за 24 часа: получается вкуснее, чем в рассоле - и посуда не нужна Полезное
1 чайная ложка в воду – и толстянка выпустит десятки сочных листьев и белоснежное облако цветов Полезное
Пирожки больше не в тренде: ленивый рецепт выпечки без теста – домочадцы сметут со стола за секунды Полезное
Старинный город в самом сердце России: святые обители и пещеры, о которых мало кто знает - 226 км от Москвы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где находится каток у Флагштока в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 5 февраля 2026 07:07
 Проверено редакцией
коньки, каток
Где находится каток у Флагштока в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Каток у Флагштока в Санкт-Петербурге — это масштабная ледовая площадка, расположенная на берегу Финского залива в общественном пространстве «Флагшток». Он считается самым большим катком с искусственным покрытием в мире: его площадь составляет 28 000 м². Отсюда открываются виды на Лахта-центр, стадион «Газпром Арена» и ЗСД.

Как добраться до катка?

Каток находится по адресу: Южная дорога, 28/1. Добраться можно на метро: от станции «Зенит» (зелёная линия №3) пешком до катка — меньше минуты. Также можно доехать на автомобиле, рядом есть бесплатная стихийная парковка под ЗСД.

Как работает каток?

Каток работает со вторника по воскресенье. Расписание сеансов:

  • вторник, среда, четверг, воскресенье: с 09:30 до 22:00;
  • пятница, суббота: с 09:30 до 00:00.

Сеансы длятся 1,5 часа, утренний сеанс в 09:30 — 2 часа. Между сеансами есть перерывы для заливки льда.

Сколько стоит покататься на коньках?

Стоимость билетов зависит от дня недели и времени посещения: со вторника по четверг — от 250 до 400 рублей, в пятницу — от 300 до 550 рублей, а в выходные дни — от 400 до 600 рублей.
Со вторника по пятницу с 09:30 до 11:30 проходят бесплатные сеансы.

Для уточнения актуального расписания сеансов и цен рекомендуется проверять информацию на официальном сайте катка или в его социальных сетях.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью