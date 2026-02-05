Где находится каток у Флагштока в Санкт-Петербурге?

Каток у Флагштока в Санкт-Петербурге — это масштабная ледовая площадка, расположенная на берегу Финского залива в общественном пространстве «Флагшток». Он считается самым большим катком с искусственным покрытием в мире: его площадь составляет 28 000 м². Отсюда открываются виды на Лахта-центр, стадион «Газпром Арена» и ЗСД.
Как добраться до катка?
Каток находится по адресу: Южная дорога, 28/1. Добраться можно на метро: от станции «Зенит» (зелёная линия №3) пешком до катка — меньше минуты. Также можно доехать на автомобиле, рядом есть бесплатная стихийная парковка под ЗСД.
Как работает каток?
Каток работает со вторника по воскресенье. Расписание сеансов:
- вторник, среда, четверг, воскресенье: с 09:30 до 22:00;
- пятница, суббота: с 09:30 до 00:00.
Сеансы длятся 1,5 часа, утренний сеанс в 09:30 — 2 часа. Между сеансами есть перерывы для заливки льда.
Сколько стоит покататься на коньках?
Стоимость билетов зависит от дня недели и времени посещения: со вторника по четверг — от 250 до 400 рублей, в пятницу — от 300 до 550 рублей, а в выходные дни — от 400 до 600 рублей.
Со вторника по пятницу с 09:30 до 11:30 проходят бесплатные сеансы.
Для уточнения актуального расписания сеансов и цен рекомендуется проверять информацию на официальном сайте катка или в его социальных сетях.