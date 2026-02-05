Петербург готовит сады к весне: обрезка 5 тысяч деревьев уже стартовала

В Санкт-Петербурге начались весенние мероприятия по подготовке парков и садов к предстоящему сезону. Садово-парковые службы взялись за формовочную обрезку деревьев на ключевых городских объектах и в исторических пригородах.
Процедура проводится с учетом петербургского климата и норм по сохранению растительного покрова. Обрезку выполняют зимой, в период покоя растений при отрицательных температурах, чтобы деревья лучше перенесли вмешательство.
Главная задача — оздоровление: убирают слабые, поврежденные и засыхающие ветви.
На этот год запланировано: формовочная обрезка примерно 5 тысяч деревьев, санитарная — 49 тысяч, а также формирование кроны для 716 тысяч кустарников.
Одновременно в оранжереях стартовал посев цветов для майских праздников, разрабатываются схемы компенсационного озеленения.
Он также указал, что по новому Генплану к 2040 году доля зеленых зон должна достичь около 30% от общей площади Санкт-Петербурга.