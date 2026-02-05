Петербург без мобильного интернета: где ловить Wi-Fi

Отключения мобильного интернета город компенсирует развитием частных Wi-Fi-сетей и расширением публичной городской инфраструктуры., сообщает РБК Петербург.
Бесплатные Wi-Fi-точки
Общественные сети Wi-Fi доступны почти везде в центре: на улицах, площадях, в парках и метро. Их предлагают библиотеки (включая Национальную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина), парки («Елагин остров», «Дубки»), ТЦ и транспортные узлы.
Специальная сеть «Wi-Fi СПб» охватывает множество мест — карту можно найти на сайте мэрии. Подключение обычно требует выбора сети и ввода кода из SMS.
Кафе и рестораны
Многие заведения общепита дают Wi-Fi бесплатно или за небольшую плату. Скорость подходит для почты и соцсетей, хотя и не идеальна.