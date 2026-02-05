Городовой / Город / Петербург без мобильного интернета: где ловить Wi-Fi
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
3 пшика на подошву – и даже в лютый гололед вы твердо стоите на ногах: никаких травм Полезное
Куда сходить на Васильевском острове в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Трамвайная «Славянка» прорвётся к СПбГУ и «Невской дельте» Город
Хотите жить лучше? Вот город, куда переезжает вся молодежь России: работу найдет каждый по душе, и жилье дешевое Полезное
Как говорят в Санкт-Петербурге — бордюр или поребрик? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург без мобильного интернета: где ловить Wi-Fi

Опубликовано: 5 февраля 2026 09:30
 Проверено редакцией
Петербург без мобильного интернета: где ловить Wi-Fi
Петербург без мобильного интернета: где ловить Wi-Fi
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Отключения мобильного интернета город компенсирует развитием частных Wi-Fi-сетей и расширением публичной городской инфраструктуры., сообщает РБК Петербург.

Бесплатные Wi-Fi-точки

Общественные сети Wi-Fi доступны почти везде в центре: на улицах, площадях, в парках и метро. Их предлагают библиотеки (включая Национальную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина), парки («Елагин остров», «Дубки»), ТЦ и транспортные узлы.

Специальная сеть «Wi-Fi СПб» охватывает множество мест — карту можно найти на сайте мэрии. Подключение обычно требует выбора сети и ввода кода из SMS.​

Кафе и рестораны

Многие заведения общепита дают Wi-Fi бесплатно или за небольшую плату. Скорость подходит для почты и соцсетей, хотя и не идеальна.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью