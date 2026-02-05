Городовой / Город / Трамвайная «Славянка» прорвётся к СПбГУ и «Невской дельте»
Трамвайная «Славянка» прорвётся к СПбГУ и «Невской дельте»

Опубликовано: 5 февраля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Смольный запустил процесс продления линии "Славянка" для развития трамвайной инфраструктуры города, сообщает piter.tv.

Региональные власти утвердили подготовку проекта планировки территории, а соответствующее распоряжение вышло 4 февраля с описанием главных элементов будущего комплекса.

Трамвайный маршрут продлят от существующего конца по Ям-Ижорскому шоссе, соединив кампус СПбГУ и инновационный парк "Невская дельта". Эти изменения улучшат транспортную доступность всего района.

Подробный план развития должен быть готов к ноябрю 2026 года. Заказчиком назначено ООО "БКАД", связанное с оператором линии "Славянка" — "Балтнедвижсервис".

Такой подход подчеркивает стремление мэрии расширять скоростной трамвай и облегчать путь к ключевым объектам на юге Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Город
