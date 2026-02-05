Не отходы, а золото: 200 мл в землю - и рассада будет мощнее баобаба, не пожелтеет и не вытянется

Решили сварить яйца? Ни в коем случае не выливайте оставшуюся воду: это не просто жидкость, а целебный минеральный коктейль для рассады. Об этом напомнили эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Что входит в состав воды после варки яиц

Такая вода включает сразу 4 полезных микроэлемента:

Кальций. Благодаря ему клетки растений становятся крепче и выносливее: плоды не будут трескаться, а вы можете больше не бояться вершинной гнили.

Фосфор. Этот микроэлемент способствует правильному развитию корней.

Магний. Принимает участие в фотосинтезе.

Сера. Это настоящий боец против фитофторы и других грибковых заболеваний.

Главное – не солить воду при варке яиц, иначе вместо пользы вы получите только вред.

Как использовать воду для укрепления рассады

Как только у рассады появятся настоящие листочки, можно поливать ее целебным настоем. Для этого сварите в кастрюле 10 яиц – воды должно остаться примерно 1-2 л. Дождитесь, пока она не остынет, и начинайте поливать рассаду под корень. Во время цветения и плодоношения поливайте растения до 3 раз в неделю.

Оставшейся после варки яиц водой можно и опрыскивать растения. Для этого перемешайте 100 мл настоя в 10 л обычной воды.

Важно! Используйте воду после варки яиц сразу же, ведь уже через сутки в ней не останется полезных микроэлементов.