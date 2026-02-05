Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург

В городских парках и дворах Северной столицы уже звучит мелодичное пение черных дроздов, которые всё чаще проводят зиму в мегаполисе, вместо того чтобы улетать в тёплые края Европы, отмечает биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале.
Черного дрозда просто отличить: самцы угольно-чёрные, с ярко-жёлтым клювом и таким же кольцом вокруг глаз, а самки гораздо скромнее — бурые, без заметных отметин.
Самцы — настоящие мастера пения среди птиц, их нежная флейтовая трель нередко кажется даже изящнее соловьиного.
Орнитологи подчёркивают, что черный дрозд превращается в типичного обитателя города. Недавно в Невском районе обнаружили зимующую семью — самца, самку и их уже подросших птенцов.
Птицы успешно размножаются в городской среде: к майским праздникам самка обычно откладывает 3–7 голубоватых яиц с крапинками.