Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург

Новости по теме

«На улице зима, а там всегда лето»: где погулять зимой с детьми в Петербурге

Перейти

Зима начнётся с пробки: в Петербурге в первый день зимы перекроют КАД

Перейти

В Москве дороги ровные, хоть яйцо кати: почему в Петербурге каждую зиму наступает снежный коллапс

Перейти

Как работает Летний сад в Санкт-Петербурге зимой?

Перейти

Горстка "адской смеси" - и старый пень исчез за 3 минуты: без селитры, топора и кувалды

Перейти