Городовой / Город / Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Какое метро рядом с Финляндским вокзалом Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Из 100500 сортов сею 1 – и вся деревня по уши в огурцах: куст увешан зеленцами, как елка игрушками Полезное
Ухаживаете за котом только вы – а он вас избегает? Сделайте так – и станете его единственным любимчиком Полезное
2 шт. в барабан – и белые вещи как новые: ни серости, ни желтизны – даже серая "тряпка" ослепит белизной Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург

Опубликовано: 5 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург
Зимние солисты: дрозды покоряют Петербург
Городовой ру

В городских парках и дворах Северной столицы уже звучит мелодичное пение черных дроздов, которые всё чаще проводят зиму в мегаполисе, вместо того чтобы улетать в тёплые края Европы, отмечает биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале.

Черного дрозда просто отличить: самцы угольно-чёрные, с ярко-жёлтым клювом и таким же кольцом вокруг глаз, а самки гораздо скромнее — бурые, без заметных отметин.

Самцы — настоящие мастера пения среди птиц, их нежная флейтовая трель нередко кажется даже изящнее соловьиного.

Орнитологи подчёркивают, что черный дрозд превращается в типичного обитателя города. Недавно в Невском районе обнаружили зимующую семью — самца, самку и их уже подросших птенцов.

Птицы успешно размножаются в городской среде: к майским праздникам самка обычно откладывает 3–7 голубоватых яиц с крапинками.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью