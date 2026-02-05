Какие экскурсии по городу на автобусе есть в Санкт-Петербурге?

Автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу — это не просто обзор достопримечательностей, а настоящее путешествие, которое позволяют за относительно короткое время охватить ключевые точки, которые формируют неповторимый облик Северной столицы.

Где начинаются экскурсии?

Места сбора групп варьируются в зависимости от организатора. Например, это может быть Невский проспект, 35, Думская улица, 2, площадь Островского или улица Восстания, 1.

Что увидят туристы?

В классических обзорных экскурсиях обычно включают:

Невский проспект — главная артерия города, где можно увидеть архитектурные шедевры и почувствовать пульс городской жизни.

Дворцовую площадь и Эрмитаж — сердце культурной жизни Петербурга.

Исаакиевский собор и Казанский собор — величественные образцы архитектуры.

Спас на Крови — собор, построенный на месте покушения на Александра II, известный своей яркой отделкой и мозаиками.

Петропавловскую крепость — с неё началось строительство города.

Стрелку Васильевского острова — панорамное место с видом на Неву и Ростральные колонны.

Медного всадника — памятник Петру I на Сенатской площади.

Тематические экскурсии могут включать дополнительные объекты: например, в программе «Мифы и легенды Петербурга» есть посещение Смольного собора, а в «Дворцах Петербургской знати» — Михайловского замка, Шереметевского дворца и дворца великого князя Владимира.

Какая продолжительность автобусной экскурсии?

Классические обзорные туры обычно занимают 1,5–2 часа. Экскурсии с посещением музеев (Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость) — 2,5–3 часа. Еще есть тематические и вечерние программы — от 2 до 4 часов и более.

Сколько стоит билет на туристический автобус?

Цены зависят от типа экскурсии, организатора и льгот: