Какие экскурсии по городу на автобусе есть в Санкт-Петербурге?

Автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу — это не просто обзор достопримечательностей, а настоящее путешествие, которое позволяют за относительно короткое время охватить ключевые точки, которые формируют неповторимый облик Северной столицы.
Где начинаются экскурсии?
Места сбора групп варьируются в зависимости от организатора. Например, это может быть Невский проспект, 35, Думская улица, 2, площадь Островского или улица Восстания, 1.
Что увидят туристы?
В классических обзорных экскурсиях обычно включают:
- Невский проспект — главная артерия города, где можно увидеть архитектурные шедевры и почувствовать пульс городской жизни.
- Дворцовую площадь и Эрмитаж — сердце культурной жизни Петербурга.
- Исаакиевский собор и Казанский собор — величественные образцы архитектуры.
- Спас на Крови — собор, построенный на месте покушения на Александра II, известный своей яркой отделкой и мозаиками.
- Петропавловскую крепость — с неё началось строительство города.
- Стрелку Васильевского острова — панорамное место с видом на Неву и Ростральные колонны.
- Медного всадника — памятник Петру I на Сенатской площади.
Тематические экскурсии могут включать дополнительные объекты: например, в программе «Мифы и легенды Петербурга» есть посещение Смольного собора, а в «Дворцах Петербургской знати» — Михайловского замка, Шереметевского дворца и дворца великого князя Владимира.
Какая продолжительность автобусной экскурсии?
Классические обзорные туры обычно занимают 1,5–2 часа. Экскурсии с посещением музеев (Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость) — 2,5–3 часа. Еще есть тематические и вечерние программы — от 2 до 4 часов и более.
Сколько стоит билет на туристический автобус?
Цены зависят от типа экскурсии, организатора и льгот:
- обзорные экскурсии — от 300–600 рублей;
- экскурсии с посещением музеев (Эрмитаж, Кунсткамера, Петропавловская крепость) — от 1200–2200 рублей;
- тематические туры (мистические, вечерние, дворцовые) — от 600–1100 рублей и выше;
- экскурсии на двухэтажных автобусах по системе Hop On Hop Off (с возможностью выходить на остановках и возвращаться в автобус) — от 1500 рублей за 24 часа или 48 часов.