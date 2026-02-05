Космический улов таможенников: метеорит на 323 млн остался в России

Мужчина пытался вывезти фрагмент метеорита «Алетай» из Санкт-Петербурга в Великобританию. Это предприниматель Алексей Воронецкий, сообщает Telegram-канал 112.
Он пытался отправить уникальный образец массой более 2,5 тонны из Беларуси в Англию, указав в декларации ландшафтный элемент.
Метеорит везли на грузовике из Беларуси в Петербург, но таможня остановила перевозку на полпути.
Экспертиза оценила стоимость фрагмента примерно в 323 миллиона рублей. По этому факту контрабанды стратегических товаров возбуждено уголовное дело.