Космический улов таможенников: метеорит на 323 млн остался в России
Космический улов таможенников: метеорит на 323 млн остался в России

Опубликовано: 5 февраля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Мужчина пытался вывезти фрагмент метеорита «Алетай» из Санкт-Петербурга в Великобританию. Это предприниматель Алексей Воронецкий, сообщает Telegram-канал 112.

Он пытался отправить уникальный образец массой более 2,5 тонны из Беларуси в Англию, указав в декларации ландшафтный элемент.

Метеорит везли на грузовике из Беларуси в Петербург, но таможня остановила перевозку на полпути.

Экспертиза оценила стоимость фрагмента примерно в 323 миллиона рублей. По этому факту контрабанды стратегических товаров возбуждено уголовное дело.

Автор:
Юлия Аликова
Город
